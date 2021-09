FOTO/Descoperire incredibilă la RAR. Microbuz cu suspensii din lemn Inspectorii Registrului Auto Roman (RAR) Caraș Severin au gasit o bucata de lemn in locul unei piese de la sistemul de suspensii al unui autoturism Mercedes-Benz. Minivan-ul Mercedes-Benz, cu 8 locuri, apartine unei persoane din Resita care a declarat ca l-a cumparat din strainatate. Proprietarul le-a spus angajatilor RAR ca stia de problema, dar nu a […] The post FOTO/Descoperire incredibila la RAR. Microbuz cu suspensii din lemn appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

