(FOTO/AUDIO) Iași: A doua zi de proteste Pentru a doua zi, peste șase mii de oameni au protestat, la Iași. Aceștia s-au adunat, mai intai, in Piața Unirii, unde timp de o ora, s-a strigat „Uniți salvam Romania!” și „Justiție, nu corupție!”. Au fost scandate lozinci impotriva PSD și a Guvernului. Oamenii aveau cu ei steaguri ale Romaniei și Uniunii Europene. Protestatarii, de toate varstele, au declarat ca vor sa poata trai și munci in Romania, nu vor sa fie nevoiți sa plece in strainatate. De asemenea, s-au declarat revoltați de violențele petrecute, vineri seara, la mitingul de la București. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2018/08/11-aug-ora-20-vox-proteste-Iasi.mp3… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

