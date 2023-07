FOTO. Ziua și incendiul. Arde vegetația pe un câmp de la marginea Capitalei Un nou incendiu puternic, cu degajari mari de fum, a izbucnit miercuri pe un camp din zona Magurele. Incendiul se manifesta pe un camp, pe o suprafața mare, cu degajari mari de fum. Intervin la fața locului 15 autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD. Potrivit ISU București-Ilfov, este vorba de […] The post FOTO. Ziua și incendiul. Arde vegetația pe un camp de la marginea Capitalei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou incendiu puternic, cu degajari mari de fum, a izbucnit miercuri pe un camp din zona Magurele. In urma cu o zi un incendiu violent de vegetație s-a produs intre Bragadiru si Magurele (Ilfov).Circulatia pe centura pe Șoseaua Capitalei a fost oprita timp de aproximativ o ora. Conform Inspectoratului…

- Un incendiu a izbucnit, marți dupa-amiaza, la marginea Capitalei. Arde vegetația pe un camp intre localitațile Bragadiru și Magurele, din județul Ilfov. „Intervenim pentru stingerea unui incendiu de vegetație produs intre localitațile Bragadiru și Magurele din jud. Ilfov. Incendiul se manifesta pe…

- Un incendiu a izbucnit, marți dupa-amiaza, la marginea Capitalei. Arde vegetația pe un camp intre localitațile Bragadiru și Magurele, din județul Ilfov. „Intervenim pentru stingerea unui incendiu de vegetație produs intre localitațile Bragadiru și Magurele din jud. Ilfov. Incendiul se manifesta pe…

- Incepand de luni, Termoenergetica va efectua lucrari de inlocuire și de reparații pe conductele rețelei primare, in zone din toate sectoarele Capitalei. 675 de blocuri vor avea sistata apa calda, unele dintre acestea și pentru o perioada mai lunga de timp. Potrivit Termoenergetica, se va interveni pe…

- In cursul zilei de miercuri, pe cerul Capitalei, se putea observa un cerc in jurul soarelui. Spectaculosul fenomen poarta denumirea de halou solar și este o reflexie a luminii in cristalele de gheața din nori. Haloul solar este un fenomen optic remarcabil ce apare atunci cand lumina provenita de la…

- Unii bucureșteni nu vor avea apa calda nici la vara. Este avertismentul primarului Capitalei, Nicușor Dan, care da vina pe lucrarile de reparații pe rețeaua de termoficare, dar și pe reviziile anuale in care intra CET-urile din București odata cu venirea sezonului cald. „Problema apei calde peste vara…

- Un puternic incendiu a izbucnit luni dimineata, la mansarda unei cladiri situate pe Calea Dorobanti, din zona centrala a Capitalei. Pompierii intervin, circulatia in zona fiind blocata. ISU Bucuresti Ilfov a anuntat ca echipaje de pompieri intervin la un incendiu produs la mansarda unei cladiri cu un…

- O nava de pescuit sub pavilion rusesc a luat foc in largul coastei Coreei de Sud vineri dimineața, 21 aprilie, relateaza The Moscow Times. Nava transporta 100 de tone de pește și fructe de mare in Rusia. Incendiul a izbucnit cand se afla in largul coastei orașului Ulsan, la 300 de kilometri sud-est…