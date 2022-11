Stiri pe aceeasi tema

- Preșcolarii și cadrele didactice de la Gradinița cu Program Prelungit ,,Prichindel" Suceava au participat vineri, 11 noiembrie 2022, la activitați educative din cadrul proiectului ,,Micii pietoni" și al comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței.Acțiunile s-au desfașurat sub ...

- BULETIN INFORMATIV Sarbatorita in fiecare an, in data de 13 octombrie, Ziua Internationala pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale marcheaza modul in care oamenii si comunitatile din intreaga lume depun eforturi pentru reducerea expunerii la dezastre si pentru constientizarea gestionarii tipurilor…

- Impreuna cu intreaga planeta, Buzaul sarbatorește Ziua Internaționala a Geodiversitații, astazi, astfel ca Geoparcul Internațional UNESCO „Ținutul Buzaului” este tema principala a activitaților educative pentru numeroși elevi din județ. Anul acesta, este sarbatorita pentru prima data Ziua Internaționala…

- Saptamana Europeana a Sportului a fost marcata de preșcolarii de la Gradinița cu Program Prelungit „1-2-3" Suceava prin desfașurarea unor activitați sportive cu scopul de a stimula interesul pentru mișcare și cultivarea unui stil de viața sanatos in randul celor mici.Sub ...

- O parte dintre parintii Gradinitei cu Program Prelungit „Lascar Catargiu” din Craiova reclama ca platesc prea mult pentru mancare. La acestea se adauga si faptul ca in unitate li s-a cerut sa dea lunar bani pentru sapun si hartie igienica si ca la aceste cheltuieli se vor adauga si banii pentru rechizite.…

- O gradinița din Alba Iulia va fi renovata cu peste 2 MILIOANE de lei, prin PNRR: Ce lucrari se vor face O gradinița din Alba Iulia va fi renovata cu peste 2 MILIOANE de lei, prin PNRR: Ce lucrari se vor face Gradinița cu program prelungit nr.7- Scufița Roșie, din Alba Iulia, va beneficia de o investiție…

- Copiii de la Gradinița cu Program Prelungit nr.1 din Carei, județul Satu Mare, au varste cuprinse intre 3 și 5 ani, iar dintre aceștia, 9 au fost internați joi la Sectia de pediatrie, noteaza Agerpres.„Am fost sesizati in aceasta dimineata ca mai multi copii au avut varsaturi si diaree. Sunt noua copii…