- Forțele rusești incearca sa strapunga apararea ucraineana in Izum, in Harkov, in estul Ucrainei, prin relocarea unor unitați suplimentare in zona, incercand totodata sa stabileasca un control total asupra orașului Mariupol, spune armata ucraineana in raportul de dimineața. De asemenea, retragerea rușilor…

- Prim-ministrul Romaniei, Nicolae Ciuca, analizeaza propunerile președintelui ucrainean care a cerut, in discursul sau adresat romanilor, ca sunt necesare noi sancțiuni impotriva Rusiei. Zelenski a dat ca exemplu oprirea importukui de gaze și a tranzitului de marfuri dinspre Rusia, precum și inchiderea…

- Moneda naționala a Rusiei se tranzacționa joi dimineața la 75,5 ruble pentru un dolar american, fața de aproape 140 ruble pentru un dolar la inceputul lunii martie, cand s-a prabușit pe fondul sancțiunilor internaționale, dupa invadarea Ucrainei, potrivit The Guardian. Cotația rublei este chiar mai…

- Rusia a reluat bombardamentele asupra capitalei Ucrainei. Bombele cazute luni dimineața au distrus un bloc de locuințe din Kiev. In regiunea Jitomir, patru oameni au fost raniți intr-un atac cu racheta in cursul nopții, iar șapte cladiri au fost distruse. Negocierile dintre Ucraina și Rusia se reiau…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, le-a cerut, vineri, vecinilor Rusiei sa nu escaladeze tensiunile, in a noua zi dupa ce Moscova si-a trimis fortele armate in Ucraina, transmite Reuters. „Nu avem intentii rele la adresa vecinilor nostri. Si i-as sfatui si pe ei sa nu escaladeze situatia, sa nu introduca…

- 70 de barbați japonezi – inclusiv 50 de foști membri ai Forțelor de Autoaparare ale Japoniei și doi veterani ai Legiunii Straine Franceze – au aplicat, pana marți, pentru a fi voluntari in apararea Ucrainei, potrivit ziarului Mainichi Shimbun care citeaza o companie din Tokyo care se ocupa de voluntari.…

- Uniunea Europeana a cerut centrului sau de sateliți din Madrid sa transmita Ucrainei informații detaliate despre mișcarile forțelor militare ruse, a anunțat luni seara șeful diplomației europene, Josep Borrell, citat de Reuters. El a anunțat ca statele UE sunt determinate sa ajute Ucraina in razboiul…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, luni, ca executivul european vrea sa acorde Ucrainei un nou pachet de ajutor financiar pentru a depași ”criza creata de acțiunile agresive ale Rusiei”. Prima tranșa va fi de 1,2 miliarde de euro – imprumuturi și granturi nerambursabile,…