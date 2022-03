Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis, in noaptea de vineri spre sambata, un nou mesaj in care afirma ca discutiile despre pace si securitate pentru Ucraina sunt „singura sansa” pentru Rusia de a-si reduce pierderile. „E timpul sa ne intalnim. E timpul sa vorbim”, a afirmat Zelenski.…

- Premierul Nicolae Ciuca condamna Rusia pentru ”crime impotriva umanitații și crime de razboi” și compara situația din Ucraina cu cea din Siria. „O agresiune inacceptabila soldata cu suferințe enorme, cu valuri de refugiati care au depașit 2,5 milioane de persoane, cu distrugeri de locuințe, spitale,…

- Rusia a reluat bombardamentele asupra capitalei Ucrainei. Bombele cazute luni dimineața au distrus un bloc de locuințe din Kiev. In regiunea Jitomir, patru oameni au fost raniți intr-un atac cu racheta in cursul nopții, iar șapte cladiri au fost distruse. Negocierile dintre Ucraina și Rusia se reiau…

- Negocierile dintre Ucraina și Rusia se reiau luni. Discuțiile au loc prin videoconferința și ambele parți au transmis mesaje conform carora inregistreaza progrese. Rusia ar fi cerut Chinei ajutor militar și sprijin in vederea eludarii sancțiunilor. Ambasada Chinei la Washington spune ca nu este la curent…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Olaf Scholz, i-au cerut, joi, presedintelui rus, Vladimir Putin, intr-o convorbire la telefon, un armistitiu ”imediat” in Ucraina, relateaza The Associated Press. Orice solutie in Ucraina este necesar sa fie negociata intre Rusia si Ucraina,…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a afirmat, intr-un nou mesaj catre populatie, ca armata rusa nu va avea liniste in Ucraina si ca soldatii care ataca tara sunt doar niste “copii confuzi care au fost folositi”, informeaza AP. “Suntem un popor care intr-o saptamana a distrus planurile inamicului.…

- Mai multe arme și echipamente militare din Franța sunt pe drum catre Ucraina, ca parte a ajutorului occidental pentru Kiev in lupta cu trupele invadatoare rusești, transmite BBC. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a postat pe Twitter ca a vorbit cu președintele francez Emmanuel Macron sambata…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca Rusia a reluat atacurile cu racheta in zorii zilei de vineri, la ora locala 04.00, dar ca trupele ruse au fost oprite din avansul lor in majoritatea directiilor, relateaza Reuters. Președintele ucrainean a declarat ca loviturile au vizat atat…