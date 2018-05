Stiri pe aceeasi tema

- Pamela Gidley, binecunoscuta actrița din “Twin Peaks”, a murit la 52 de ani. Vestea trista a fost data chiar de familia sa. Pamela Gidley s-a stins din viața la locuința sa din New hampshire (SUA), pe data de 16 aprilie, insa familia a preferat sa nu faca public decesul pana acum. Cauza morții sale…

- BOTEZ FIICA GABRIELA CRISTEA ȘI TAVI CLONDA. Pe langa incarcatura deosebita a botezului, surprizele s-au tinut una dupa alta la botezul fetitei Gabrielei Cristea si a lui Tavi Clonda. Unul dintre cele mai asteptate momente ale serii a fost atunci cand Tavi Clonda a cantat.

- In cea mai emoționata zi din viața lui, Tavi Clonda nu s-a putut abține și a incalcat legea. CANCAN.RO l-a surpins ”in fapt” pe soțul Gabrielei Cristea. Pentru fapta sa, cantarețul rista o amenda usturatoare. Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt cei mai fericiți parinți, azi a fost o zi speciala pentru…

- In cea mai emoționata zi din viața lui, Tavi Clonda nu s-a putut abține și a incalcat legea. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, l-a surpins ”in fapt” pe soțul Gabrielei Cristea. Pentru fapta sa, cantarețul rista o amenda usturatoare.(CITEȘTE ȘI: CUM S-A IMBRACAT NAȘA CRISTINA ȘIȘCANU, LA BOTEZUL…

- Petrecerea ce va avea loc sambata seara, dupa botezul fetiței Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda, se anunța a fi una grandioasa, cu peste 150 de invitați. Familia vedetei tv nu se numara insa printre aceștia. Zi plina de emoții pentru cei doi soți. Aceștia iși vor creștina bebelușa și, in ultimele…

- Vestea a fost confirmata de agentul sau, Gavin Denton-Jones. "Sunt foarte triști de pierderea lui Alex, un om minunat și un actor talentat. Suntem alaturi de familia lui și am aprecia respectarea intimitații in aceste momente dificile.", a spus agentul sau, citat de presa britanica. Beckett…

- Scenarist si producator de televiziune din SUA, Steven Bochco a decedat la varsta de 74 de ani, in urma unei indelungi suferinte. Acesta era bolnav de leucemie. even Bochco este autorul unor serii precum „NYPD Blue”, „Hill Street Blues” sau „LA Law”. A decedat la varsta de 74 de ani, in urma unei indelungi…

- La scurt timp dupa ce Tavi Clonda a participat la semifinala Eurovision cantand o piesa realizata in memoria Regelui Mihai I al Romaniei, Familia regala i-a transmis un mesaj sotului Gabrielei Cristea.