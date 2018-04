Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane au fost ranite vineri dimineata in urma coliziunii a doua trenuri in gara centrala din orasul Salzburg, situat in vestul Austriei, a relatat presa locala, citata de dpa. Cele doua trenuri s-au lovit cu putin timp inainte de ora locala 05:00 (03:00 GMT), a anuntat site-ul de stiri Salzburg24.

- In Germania, cel putin 35 de oameni au fost raniti in urma unui accident la metroul din Duisburg. Doua dintre victime sunt in stare grava, iar 22 de persoane au fost duse la spital, scrie digi24.ro.Din motive inca necunoscute, doua trenuri de metrou s-au ciocnit.

- Mai mult de 20 de persoane au suferit rani in urma coliziunii produse marti intre doua trenuri de metrou in orasul Duisburg, din vestul Germaniei, a comunicat un purtator de cuvant al politiei locale, citat de dpa. Unul din trenuri a intrat in cealalta garnitura intr-un tunel, a precizat…

- Mai multe victime, dupa ce doua trenuri s-au ciocnit in Austria. Poliția din Austria spiune ca o persoana a fost ucisa și alte 15 au murit, dupa ce doua trenuri s-au ciocnit in centrul orașului Niklasdorf. Leo Josefus a spus, luni, ca un tren a lovit o parte laterala a altui tren in jurul orei 12:25…