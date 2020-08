Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a subliniat "puterea uniunii" joi intr-o vizita in Scotia, pe fondul semnelor privind cresterea sprijinului pentru independenta printre alegatorii scotieni, relateaza dpa. Johnson, a carui vizita a cazut la un an de cand a devenit prim-ministru, s-a…

- Starea ei a inceput sa se inrautateasca de acum trei ani, de cand a aparut la un eveniment impinsa in scaunul cu rotile de fiul ei, Sean Lennon. Publicul a fost atunci socat sa o vada pe Yoko asa.

- In ultima perioada, in spațiul public s-au inmulțit apelurile de implicare voluntara și ajutorare a semenilor aflați in suferința, pentru care un strop de sange inseamna salvarea vieții. Jandarmii sunt parte a comunitații și participa constant la campaniile sociale inițiate de diferiți reprezentanți…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, in conformitate cu informatiile oficiale comunicate, joi, de catre autoritatile olandeze Ambasadei Romaniei la Haga, incepand cu data de 9 iulie, cetatenilor care se deplaseaza din Romania in Olanda le este recomandata ferm autoizolarea la domiciliu pentru…

- Cantecul "Living in a Ghost Town" al trupei The Rolling Stones, inspirat din perioada de izolare impusa de pandemia de coronovirus, a devenit banda sonora pentru un videoclip publicat de Royal British Ballet, in care balerinii danseaza pe strazile pustii in fata unor cladiri emblematice, relateaza…

- Bilanțul deceselor cauzate de COVID-19 in Regatul Unit a ajuns marți la aproape 50.000, potrivit Reuters . Numarul persoanelor care și-au pierdut viața in Regatul Unit din cauza pandemiei de COVID-19 a ajuns la 49.646 dupa numararea certificatelor de deces eliberate marți ale fatalitaților din Anglia…

- Scriitoarea VAVILA POPOVICI, ani buni o prezența aristocrata in saloanele culturale argeșene, ne scrie, astazi, din America. Au trecut, de cand a plecat, 12 ani. Timp suficient sa afli, daca vrei, cine ești. Timp sa mori. Timp sa incepi sa iubești. Sufletul Vavilei Popovici este un mar, pe care ea insași…