- E insarcinata in aproximativ sapte luni, dar nimeni nu ar crede! Elena Basescu are o silueta de invidiat, drept dovada avem cele mai recente imagini cu ea. Prezent la un eveniment monden, fostul europarlamentar, sia- etalat corpul intr-o tinuta foarte lejera.

- Anca Serea si Adrian Sina si-au facut aparitia la un eveniment monden intr-un mare fel! Si nu, nu ne referim la haine pompoase sau un makeup extravagant, ci ne referim la modul in care s-au asortat cei doi.

- Donald Trump a facut o gafa care a fost criticata de toata lumea, atat in SUA, cat și in restul lumii. Președintele a participat la ceremonia de semnare a legii prin care SUA impun taxe pentru importurile de oțel și aluminiu. In cadrul discursului pe care l-a susținut, Trump a presupus…

- Toata lumea stie ca Raluca, sotia lui Pepe, este una dintre cele mai frumoase femei din showbiz. Recent, vedeta a participat alaturid e artist la un eveniment monden, acolo unde a atras privirile tuturor.

- De cand a inceput relatia sa cu printul Harry, fosta actrita americana Meghan Markle are mare grija cu tinutele pe care le poarta in public, optand in primul rand pentru simplitate si eleganta, relateaza online ziarul spaniol ABC. Printul Harry si Meghan Markle, care se vor casatori la…