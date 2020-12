Stiri pe aceeasi tema

- Hermannstadt a invins-o pe FC Voluntari, scor 3-2, in runda 13 din Liga 1 si a incheiat seria de sapte meciuri fara victorie. Pentru elevii lui Mihai Teja este al patrulea meci consecutiv fara victorie, urmand sa dispute partida cu Chindia Targoviste pe 20 decembrie. In urmatoarea etapa, sibienii joaca…

- Medicii unui spital din Italia au realizat o operație de cancer la maduva spinarii pentru un baiat de 10 ani, intr-un mod cu totul aparte. Intervenția chirurgicala a avut loc in timp ce un pianist cinta la pian chiar in sala in care se desfașura intervenția extrem de complicata. Operatia a avut loc…

- Medicii unui spital din Italia au realizat o operație de cancer la maduva spinarii pentru un baiat de 10 ani, intr-un mod cu totul aparte. Intervenția chirurgicala a avut loc in timp ce un pianist canta la pian chiar in sala in care se desfașura intervenția extrem de complicata.

- Formatia CS Universitatea Craiova a fost învinsa, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de echipa Chindia Târgoviste, în etapa a X-a a Ligii I. Pentru olteni, care ocupa primul loc în clasament (24 de puncte), aceasta este a doua înfrângere a sezonului. De cealalta…

- Un meci de rugby care s-a disputat sambata in apropiere de Sydney a fost intrerupt pentru scurt timp, dupa ce organizatorii au constatat ca spectatori nu respectau regulile de distantare sociala impuse pentru combaterea raspandirii coronavirusului, informeaza cotidianul L’Equipe, citat de Agerpres.…

- Antrenorul FC Dinamo, Cosmin Contra, a recunoscut ca echipa sa nu a jucat bine in derbiul cu CS Universitatea Craiova, dar considera ca penaltiul in urma caruia oltenii s-au impus cu 1-0 a fost usor acordat, relateaza news.ro "Nu sunt multumit de jocul echipei, poate este cel mai slab meci…

- FC Viitorul se afla pe locul 13 in clasament, cu sase puncte, dupa o victorie, trei egaluri si doua infrangeri, golaveraj 8 11. Dupa incheierea actiunilor loturilor nationale ale Romaniei, Liga 1 continua, din 16 octombrie, cu meciurile etapei a saptea, in care FC Viitorul intalneste in deplasare FC…

- Real Madrid a invins-o pe Betis, scor 3-2, in etapa cu numarul 3 din La Liga. Vezi AICI programul și rezultatele din La Liga Galacticii au deschis scorul in minutul 14. Valverde, servit ideal de Benzema, a introdus mingea in poarta din cațiva metri. Surprinzator, gazdele au intors scorul pana la pauza,…