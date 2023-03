FOTO Volkswagen ID.3 facelift, dezvăluit oficial. Ce e nou? Volkswagen ID.3 facelift a fost dezvaluit oficial Miercuri, 1 Martie 2023, dupa aproximativ doi ani și jumatate de la prezentarea primei iterații a modelului. Ce e nou la ID.3? Pe scurt, materiale mai bune la interior, echipamente și funcții mai moderne, plus un design ușor modificat. Despre toate acestea poți citi pe larg in articol. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o campanie de promovare destul de lunga, Volkswagen prezinta acum noul ID.3 facelift. Modelul cu zero emisii al producatorului din Wolfsburg a primit o serie de modificari, atat la interior cat și la exterior. Inainte de toate, trebuie menționat ca inalțimea noului ID.3 facelift a scazut cu 6 milimetri,…

- Continua campania de promovare a noului Volkswagen ID.3 facelift. Din ce am vazut pana acum, modelul electric propune un design ușor revizuit, alaturi de tehnologie noua la interior și materiale mai bune din punctul de vedere al calitații. Dupa ce am vazut, in urma cu puțin timp, imagini cu partea din…

- Modelul cu zero emisii Volkswagen ID.3 a debutat in 2019, fiind primul membru al familiei ID. Acum, constructorul german de automobile se pregatește sa dezvaluie varianta imbunatațita a lui ID.3. Evenimentul va avea loc in 1 martie. Dar, pentru a mai indulci așteptarea, Volkswagen tocmai a publicat…

- Logo-ul oficial pentru incoronarea regelui Charles III a fost dezvaluit de Palatul Buckingham. Acesta a fost creat de Jony Ive, designerul iPhone, informeaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Mai devreme in aceasta luna, Volkswagen a dezvaluit publicului noul ID.7 in cadrul evenimentului CES din Las Vegas. Noul model anunța urmașul electric al lui Passat, iar acesta va debuta pe piața din Europa mai tarziu in acest an. Pana la momentul lansarii oficiale, Volkswagen tocmai a dezvaluit mai…

- Dacia a lansat modelul cu zero emisii Spring in primavara lui 2021. De atunci, peste 100.000 de clienți au optat pentru mașina electrica a producatorului de la Mioveni. Acum, Dacia Spring a primit o noua versiune. Denumita Spring Extreme, aceasta vine echipata, inainte de toate, cu un motor electric…

- Pintilii antreneaza FCSB fara sa fie antrenor, Neubert pregatește fizic echipa fara sa fie preparator fizic. Secunzii nu au nici ei vreo calificare, sunt analiști video sau preparatori fizici. Becali a reușit sa creeze la FCSB un staff cum nu mai exista in vreun alt club. Aproape nimeni nu indeplinește…

- Deși pare ca este cu noi de puțin timp, Volkswagen ID.3 se pregatește deja de un facelift pentru jumatatea carierei. Pentru cei care au pierdut noțiunea timpului, ID.3 a fost lansat in septembrie 2019. Constructorul german a anunțat deja ca revizuirea dedicata modelului compact electric va avea loc…