- In cea de-a XX-a etapa a Diviziei A1 la volei feminin, in Sala „Timotei Cipariu”, Volei Alba Blaj a invins, scor 3-0 (25-19, 25-13, 25-13) și astfel campioana Romaniei si-a consolidat fotoliului lider pe prima scena. A fost o reușita repetiție cu public, inaintea returului din Polonia din sferturile…

- FOTO: Dinamo – Volei Alba Blaj 1-3 in derby-ul Diviziei A1 | Campioana și-a adjudecat prima poziție in sezonul regular Volei Alba Blaj a caștigat derby-ul extern cu Dinamo București, scor 3-1 (20-25, 25-17, 25-22, 25-21), disputa dintre primele doua clasate ale intrecerii interne, meci contand pentru…

- Volei Alba Blaj, campioana Romaniei, a invins in deplasare, pe Știința Bacau, scor 3-0 (25-12, 25-15, 25-13), intr-un meci contand pentru etapa a XVII-a a Diviziei A1. O partida facila impotriva penultimei clasate, ce s-a bazat și pe Ștefania Cheluța – 5 puncte sau Ana-Maria Berdila – 6 (in lot, Adina…

- Dupa decepția din Champions League, de la Tirgu Mureș, cand campioana Romaniei a fost eliminata din Champions League, in urma eșecului cu Volero Le Cannet, Volei Alba Blaj a invins, astazi, in Sala „Timotei Cipariu” pe SCMU Craiova, scor 3-0 (25-15, 25-18, 25-17), meci contand pentru etapa a XVI-a…

- Campioana Romaniei a avut parte de un simplu antrenament cu public in etapa a XIV-a a Diviziei A1 la volei feminin, 3-0 (25-7, 25-15, 25-18) pe terenul ultimei clasate „U”-NTT Data Cluj, ce a pierdut toate jocurile și a cucerit un singur set. Intalinrea ce a opus formații de la polii opuși ai ierarhiei…

- Volei Alba Blaj a caștigat la primul meci al anului disputat in Sala „Timotei Cipariu”, scor 3-0 (25-20, 25-19, 25-14) disputa cu CSM București, contand pentru etapa a XIII-a a Diviziei A1, joc care a prilejuil debutul in formula gazdelor a nou-venitei Dajana Boskovic (introdusa in primul set). O victorie…

- Campioana Romaniei, Volei Alba Blaj a caștigat derby-ul extern cu CSO Voluntari, contand pentru prima etapa a returului Diviziei A1, scor 3-1 (25-15, 21-25, 25-22, 25-19), meciul ce a opus formațiile de pe podium, gazdele, locul al 3-lea, vizitatoarele, in postura de lider. Partida a durat 95 de minute,…

- Cadere de cortina peste turul Diviziei A1 la volei feminin. Astazi vor avea loc ultimele patru partide din cadrul rundei a 11-a, ultima a turului, dar și ultima din 2022: Rapid București- Volei Alba Blaj (ora 15.00, TVR3), CSM Targoviște- CSM Lugoj și FC Argeș Pitești- SCM U Craiova. Celelalte doua…