Presedintele rus Vladimir Putin a efectuat, sambata, o vizita in Crimeea, apoi, conform Kremlinului, a mers cu elicopterul la Mariupol, relateaza agentia Tass. Este prima vizita a liderului rus in acest oras-port al Ucrainei asediat luni de zile si capturat de armata rusa in mai 2022.Putin a facut deja sambata o vizita surpriza in Crimeea, peninsula anexata de Rusia in 2014

Potrivit Kremlinului, Vladimir Putin a mers la Mariupol cu ​​elicopterul si a facut turul orasului, fiind chiar el la volanul unei masini. Presedintele a vorbit cu locuitorii districtului Nevsky si a vizitat un apartament…