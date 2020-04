Stiri pe aceeasi tema

- Ne aflam in plina criza, una atat de neașteptata incat puține persoane in viața iși amintesc sa fi trait o perioada similara. Am fost martorii unei treceri bruște de la o problema de sanatate la o criza politica, o criza sociala, o criza culturala. Prezenți la apel, profesioniștii noștri din sanatate,…

- Personalul medico-sanitar de la Sectia Clinica de Hematologie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Targu Mures a fost trimis in izolare la domiciliu, luni, dupa ce o asistenta medicala care s-a prezentat la serviciu in tura de dimineata a acuzat probleme respiratorii."La Sectia Clinica…

- Noul ministru al Sanatații, Nelu Tataru, a spus, vineri, ca personalul medical va fi testat cu prioritate pentru a vedea daca s-a infectat cu coronavirus. De asemenea, fiecare pacient care ajunge la spital cu probleme respiratorii va fi testat.

- Spitalul din Onești devine centru județean pentru tratarea supecților neconfirmați de COVID-19. Toate cele peste 500 de paturi de care dispune Spitalul Municipal din Onești vor fi eliberate, pacienții urmand a fi externați (cazurile ușoare),... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Astazi, o femeie in varsta de 57 de ani, a fost transportata cu ambulanța la Spitalul Județean Buzau, acuzand probleme de respirație, transmite Instituția Prefectului. Buzoianca se afla in izolare la domiciliu, dupa ce soțul ei a revenit din Marea Britanie. Aceeași sursa precizeaza ca femeia este cunoscuta…

- Multe vedete de la noi au luat masuri radicale, avand in vedere ca ne aflam in plina pandemie de coronavirus. Acestea și-au anunțat fanii prin intermediul rețelelor sociale ca au ales sa faca cateva schimbari in viața lor. Iata cum se protejeaza Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman de Covid-19.

- In Romania nu exista motive de ingrijorare in acest moment in ce priveste infectarea cu coronavirus, pentru ca nu a fost confirmat niciun caz, spune profesorul Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie. El a explicat la Radio Romania Actualitati ca tara noastra trebuie sa fie…

- Frumoasa Misha le-a dat motive de ingrijorare fanilor. De curand, cantareata s-a plans de unele probleme grave de sanatate, cerandu-le chiar ajutorul celor care o urmaresc pe retelele sociale.