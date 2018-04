Stiri pe aceeasi tema

- Dolores Leis Antelo este o femeie din Spania, care seamana izbitor cu președintele Statelor Unite, Donald Trump. Femeia a dat un interviu intr-un ziar local in care a vorbit despre ferma ei din satul Nanton, La Coruna. In fotografia care insoțește interviul, Dolores apare cu un harleț…

- Florin Mircea Buliga, criminalul din Brasov, care si-a macelarit sotia si cei doi copii, a fost prezentat in fata judecatorilor. Ce se va intampla cu Florin Mircea Buliga, criminalul din Brasov! Pana acum, criminalul nu a dorit sa explice de ce a comis oribila crima in urma cu aproape o luna. Conform…

- Flori Alexandra i-a lasat cu gura cascata pe cei trei jurați ai ”La Voz Kids”, iar pe unul dintre ei chiar l-a ingenunchiat. Fata locuiește in Spania de 5 ani, dupa ce parinții ei au decis sa lase in urma viața pe care o aveau intr-o comuna din Dolj și sa-și caute un trai mai bun.... View Article

- Cand esti indragostita, il vrei, scrie estisuperba.ro. Cand iubesti, ai nevoie de el: Atunci cand esti indragostita de cineva, vrei sa ai acea persoana alaturi de tine. Insa cand o iubesti, ai nevoie ca ea sa fie acolo. Nu o mai vrei in viata ta doar pentru ca tu sa o detii, ci si pentru ca tu sa…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, joi, ca oricat de bogat ar fi Bill Gates, nu ar putea plati lucrul pe care el isi doreste cel mai mult sa il schimbe in educatie, si anume mentalitatea, intrebat care ar fi primul lucru pe care l-ar schimba daca afaceristul i-ar pune la dispozitie toti banii.…

- Roxana Marcu are 36 de ani, iar primul job l-a obtinut in 2004 cand a devenit senior media planner in cadrul grupului de comunicare McCann Erikson, unde a si ramas in urmatorii circa patru ani. In 2007 a dat Romania pe Spania, unde a mers sa urmeze un program de MBA. S-a intors in tara in plina criza…

- Minodora a aparut cu bani pe frunte intr-o imagine de pe internet. Fotografia este realizata intr-un restaurant din Capitala, in timp ce indragita cantareata interpreta melodii lautaresti alaturi de o formatie.

- Justin Trudeau, premierul Canadei, este unul dintre cei mai populari politicieni din lume. Desi este o persoana discreta, Trudeau se mindreste cu familia sa. A dovedit-o in repetate rinduri, cind a fost surprins in ipostaze tandre alaturi de soția lui, o fosta prezentatoare TV, și cei trei copii ai…