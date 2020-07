Stiri pe aceeasi tema

- Ploile tprențiale cazute vineri in județul Alba au format viituri in Munții Șureanu și in Munții Apuseni, fiind afectate localitațile Dobra, din comuna Șugag și Garda Seaca, din comuna Garda de Sus. Potrivit primarului comunei Șugag, Constantin Jinar, viitura venita dinspre Sibiu a umflat paraul din…

- Ziarul Unirea COD PORTOCALIU de FURTUNI in ALBA si alte judete din tara. Averse torențiale, intensificari puternice ale vantului, vijelii, descarcari electrice și grindina COD PORTOCALIU de FURTUNI in ALBA si alte judete din tara. Averse torențiale, intensificari puternice ale vantului, vijelii, descarcari…

- O viitura puternica a afectat joi dupa-amiaza localitatea Dobra din comuna Șugag. O rupere de nori a umflat apele unui parau, care s-a revarsat pe drum pe o porțiune de aproximativ 300-400 de metri și a inundat mai multe locuințe. Potrivit viceprimarului Radu Cernat, un parau aflat pe partea versantului…

- Pompierii din cadrul ISU Alba au realizat un prim bilant al pagibelor produse in localitatile judetului in urma ploilor foarte puternice ce au provcat viituri in cursul zilei de marti, 23 iunie.

- Potopul care s-a abatut marti seara asupra zonei de est a judetului Alba a provocat inundatii puternice in mai multe localitati de pe raza comunelor Sona, Jidvei, Sancel si Farau. O femeie a fost salvata in ultimul moment de catre doi vecini.

- Precipitațiile abundente de ieri au cauzat inundatii in 90 de localitati din 19 judete, apa intrand in 171 de case, dar si in sute de curti, beciuri si subsoluri.Potrivit datelor transmise, marti, de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), cele mai afectate judete au fost Alba, Bihor,…

- O furtuna puternica a lovit, in aceasta seara municipiul Blaj. Au fost inundate gospodarii de pe 12 strazi și au fost doborați doi copaci peste carosabil. Potrivit ISU Alba, in aceste momente pompierii militari ai Garzii de Intervenție Blaj, intervin pentru evacuarea apei din trei gospodarii, urmand…

- In urma ploilor torențiale pe alocuri cu grindina, inregistrate pe teritoriul țarii in perioada 30 aprilie - 2 mai, in unele localitați din țara au fost inregistrate prejudicii, informeaza Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU).