Cateva sute de manifestanți AUR și-au facut astazi vazuta prezența la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia, dupa participarea la Marșul Unirii, in frunte cu deputatul George Simion. Cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, numeroși reprezentanți din toate colțurile țarii s-au strans la Alba Iulia de 1 Decembrie, unde au facut un…