- Prim-ministrul Viorica Dancila si mai multi membri ai Cabinetului au stabilit, marti, in sedinta operativa convocata la Guvern, masurile necesare pentru sprijinirea oamenilor si comunitatilor afectate de inundatii. Potrivit unui comunicat al Guvernului, o parte dintre masurile de interventie rapida…

- In comunele teleormanene Orbeasca, Tiganesti si Poroschia, afectate de inundatii, pompierii actioneaza duminica pentru scoaterea apei din casele si curtile oamenilor, informeaza ISU Teleorman. ''Duminica, situatia este urmatoarea: comuna Orbeasca (cu cele trei sate apartinatoare) - 7 curti/…

- Un numar de 23 de gospodarii din localitatile buzoiene Cislau si Gheraseni au fost afectate de inundatii in urma ploilor din ultimele ore, a informat vineri dimineata purtatorul de cuvant al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Buzau, slt. Vasile Prahoveanu. "Dupa miezul noptii, in comuna…

- Pompierii intervin joi dupa-amiaza in comuna Vaideeni unde mai multe sate sunt afectate de inundatii, in conditiile apele paraului Luncavat au iesit din matca in urma precipitatiilor abundente. Primele date centralizate la fata locului arata ca 30 de gospodarii au fost inundate si zece autoturisme…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis o avertizare Cod portocaliu de inundatii pentru 10 judete, valabila de miercuri seara pana joi noaptea, si o alta Cod galben pentru 31 de judete, in vigoare de miercuri dupa-amiaza, pana vineri dupa-amiaza.

- Din cauza ploii abundente, forte ale ISU Drobeta au intervenit marti dimineata in cateva zone ale municipiului Drobeta Turnu Severin, dar si la Orsova pentru a se limita si inlatura efectele situatiilor de urgenta generate. Detasamentul de Pompieri Drobeta a intervenit marti dimineata, la ora 6,00,…

- Mai multe gospodarii din localitatea Sambotin, comuna Schela, sunt afectate de inundații, in urma ploilor abundente din zona. Apa a intrat in casele oamenilor, din cauza ca un canal de deversare a fost infundat. Situația este cunoscuta la nivelul Primariei Schela insa reprezentanții instituției nu…