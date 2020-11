Stiri pe aceeasi tema

- George Ogararu (40 de ani) este noul manager al echipei Steaua București. Fostul fundaș a acordat deja primul interviu in noua sa funcție, oferit chiar pe gazonul „bijuteriei” de 30.000 de locuri din Ghencea. Zilele trecute, Ogararu a purtat discuțiile decisive cu Madalin Hincu, comandatul in exercițiu…

- Un pacient pozitiv la coronavirus care se simtea rau a fost descurajat de cadrele medicale cand a vrut sa fie internat pentru a fi evaluat de specialisti. Este vorba de un pacient in varsta, care a suferit de cancer si are mai multe comorbiditati. Dupa ce a fost plimbat de DSP si medici, intr-un final…

- Dupa 13 ani de muncit la straini, spune raspicat ca se poate trai și acasa. Afacerea din Botoșani ii asigura traiul zilnic. Și este convins ca, daca toți meseriașii aflați astazi peste granița vor reveni acasa, iși vor gasi de lucru și Romania va progresa.

- O tanara din Balți, in varsta de 34 de ani, a plecat de acasa pe data de 30 octombrie curent și nu s-a mai intors. Aceasta s-ar fi indreptat intr-o direcție necunoscuta, iar pana astazi nu se cunoaște locul aflarii acesteia.

- Polițiștii cauta o minora in varsta de 15 ani, care a disparut luni, 19 octombrie, in jurul orei 07.20. Se pare ca aceasta ar fi plecat de la domiciliu sau din Baia Mare, iar pana in acest moment, nu s-a intors. Persoanele care dețin informații care ar putea ajuta la gasirea tinerei sunt rugate sa […]

- Polițiștii maramureșeni cauta o minora in varsta de 15 ani, care a disparut fara urma ieri, 19 octombrie, in jurul orei 07:20. Se pare ca aceasta ar fi plecat de la domiciliu, iar pana in acest moment, nu s-a intors. Persoanele care dețin informații care ar putea ajuta la gasirea tinerei sunt rugate…

- O fata in varsta de 10 ani si una de 11 ani, ambele din Ramnicu Valcea, care au plecat miercuri dupa-amiaza de acasa impreuna, sunt cautate de politisti dupa ce mama uneia dintre ele a sesizat prin apel la 112 ca minorele nu s-au intors la domiciliu, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie…

- Politistii din Ialomita cauta un minor, de 13 ani, care a plecat de la domiciliu. Persoanele care pot oferi informatii care sa conduca la depistarea lui sunt rugate sa anunte cea mai apropiata unitate de politie sau sa apeleze numarul unic de urgenta 112.