- Cel putin 65 de persoane au decedat in Filipine, iar alte patru si-au pierdut viata in China, din cauza taifunului Mangkhut, a carui intensitate a scazut luni pana la nivelul unei furtuni tropicale, informeaza The Associated Press si BBC News.

- Cel mai puternica furtuna din acest an, taifunul Mangkhut și-a continuat drumul in Asia de Sud-Est, ajungand duminica dupa-amiaza in China, unde doua persoane au murit, dupa ce a lovit Hong Kong-ul și a ucis zeci de persoane in Filipine, numarul acestora fiind de cel putin 54, transmite CNN, citat de…

- Cel mai puternica furtuna din acest an, taifunul Mangkhut si-a continuat drumul in Asia de Sud-Est, ajungand duminica dupa-amiaza in China, unde doua persoane au murit, dupa ce a lovit Hong Kong-ul si a ucis zeci de persoane in Filipine, numarul acestora fiind de cel putin 54, transmite CNN.

- Cel puțin 49 de oamei și-au pierdut viața, dupa ce statul Filipine a fost lovit de taifunul Mangkhut! Imaginile surprinse atat in timpul calamitații naturale, cat și dupa ce aceasta a luat sfarșit sunt cutremuratoare. Temuta furtuna a ajuns in China, iar autoritațile din Hong Kong au declarat starea…

- Bilantul victimelor taifunului Mangkhut in Filipine a urcat la 29 de decese si 13 persoane disparute, a precizat un oficial guvernamental, potrivit agenției DPA, preluata de Agerpres. Taifunul se indreapta spre Hong Kong si Macao.

- Cea mai mare parte a victimelor - 24 de persoane - si-au pierdut viata in alunecarile de teren care au avut loc in Cordillera, o regiune din nordul tarii, potrivit lui Francis Tolentino, consilier prezidential insarcinat cu masurile guvernamentale de ajutorare. Printre victime s-au aflat familii care…

- Filipine evacuzeaza zeci de mii de oameni in așteptarea super-taifunului Mangkhut. Autoritațile au mobilizat soldați și provizii, estimand ca peste patru milioane de oameni din nordul țarii vor fi afectați.

