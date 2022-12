Stiri pe aceeasi tema

- COD GALBEN de ceața in zona joasa a județului Alba, pana la ora 10.00: Vizibilitate sub 200 de metri și izolat sub 100 COD GALBEN de ceața in zona joasa a județului Alba, pana la ora 10.00: Vizibilitate sub 200 de metri și izolat sub 100 Meteorologii AMN au emis joi, 10 noiembrie o noua avertizare de…

- Tragedie intr-o familie din Rușețu, in urma cumplitului accident (vezi detalii) produs aseara, pe Șoseau Spatarului. Tanara care a pierit in urma impactului frontal deosebit de puternic avea 19 ani, absolvise Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” din Buzau și era educatoare la o gradinița privata…

- Atenționare Cod Galben de ceața in mai multe localitați din Alba. Vizibilitate scazuta sub 200 de metri, izolat sub 100 de metri Meteorologii au emis luni dimineața o atenționare Cod Galben de ceața pentru mai multe localitați din județul Alba. Potrivit ANM, se vor semnala local ceața, care determina…

- ACCIDENT pe DJ 705B Pianu – Vințu de Jos: un șofer s-a rasturnat cu mașina in afara drumului Un barbat a fost ranit intr-un accident rutier petrecut marți dimineața pe drumul județean dintre Pianu și Vințu de Jos. Acesta s-a rasturnat cu mașina in afara carosabilului. Potrivit IPJ Alba, marți, 18 octombrie,…

- Un barbat de 29 de ani, originar din Orhei, s-a ales cu dosar penal, dupa ce a condus autovehicolul in stare de ebrietate și a ignorat indicațiile polițiștilor, punand in pericol atat propria viața cat și a celorlalți participanți la traficul rutier.

- Un moldovean a fost reținut in regiunea Herson, ocupata de armata rusa. Acest lucru a fost anuntat de poliția ucraineana. Potrivit oamenilor legii, compatriotul nostru era sofer de camion si transporta marfuri cu propriul vehicul.

- Atenționare METEO: Cod Galben de ceața in Alba, pana la ora 09:00. Vizibilitate redusa local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri Atenționare METEO: Cod Galben de ceața in Alba, pana la ora 09:00. Vizibilitate redusa local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri ANM a emis o atenționare de…

- FOTO: ACCIDENT mortal pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu, zona Sacel. Un șofer s-a izbit cu mașina de glisiera mediana Un barbat a murit intr-un accident rutier petrecut joi pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu, zona viaductului de langa tunelul Sacel. Potrivit IPJ Sibiu, din primele cercetari rezulta ca, in timp…