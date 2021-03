Un enorm cargobot a eșuat de-a latul Canalului de Suez din cauza vântului puternic, a anunțat compania care o opereaza, traficul fiind blocat pe una dintre cele mai circulate rute comerciale din lume, transmite AFP.



Ever Given, o nava taiwaneza de 400 de metri lungime și 59 lațime a blocat total traficul maritim.



&"Nava ce transporta containere a eșuat accidental, probabil dupa ce a fost lovita de o rafala de vânt&", a spus compania Evergreen,

proprietara cargobotului.



Potrivit…