FOTO VIDEO Un avion cu parașutiști s-a prăbușit în Siberia: Cel puțin 4 oameni au murit, alți 4 sunt grav răniți Patru oameni au murit și alți patru au fost grav raniți sâmbata dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit în regiunea rusa Kemerovo din sud-vestul Siberiei, potrivit serviciilor locale de urgența, citate de Reuters.

Avionul bimotor L-410 s-a prabușit lânga aerodromul Tanay, folosit de cei care fac parașutism.

Inițial TASS anunțase ca 7 parașutiști dintre cei 17 aflați la bord au murit. Potrivit agenției ruse de știri, procurorii locali au declarat ca echipajul a trimis un SOS privind defectarea motoarelor.

Potrivit agenției ruse de știri, procurorii locali au declarat ca echipajul a trimis un SOS privind defectarea motoarelor.

Sursa articol: hotnews.ro

