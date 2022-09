Multi dintre ucrainenii predati de Moscova Kievului, intr-un important schimb de prizonieri de razboi care a avut loc miercuri, au fost „torturati in mod brutal” in captivitate, acuza un oficial ucrainean de rang inalt, Kirilo Budanov, relateaza AFP. „Multi dintre ei au fost torturati in mod brutal”, a denuntat intr-o conferinta de presa, joi, Kirilo […] The post FOTO / VIDEO. Ucrainenii eliberati in schimbul de prizonieri cu Rusia, „torturati brutal” in captivitate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .