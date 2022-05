FOTO VIDEO: Trei persoane rănite într-un accident produs pe A1, între Sebeș și Deva. Impact între două autoutilitare FOTO VIDEO: Trei persoane ranite intr-un accident produs pe A1, intre Sebeș și Deva. Impact intre doua autoutilitare Trei persoane au fost ranite in urma unui accident produs sambata spre duminica noaptea, pe Autostrada A1. Reprezentanții ISU Alba au transmis ca accidentul s-a produs pe sensul de mers Sebeș-Deva, la kilometrul 316. Garda de Intervenție Sebeș a intervenit la fața locului cu autospeciala cu modul de descarcerare și doua ambulanțe. Din primele informații, […] Citește FOTO VIDEO: Trei persoane ranite intr-un accident produs pe A1, intre Sebeș și Deva. Impact intre doua autoutilitare… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina duminica, 17 aprilie, in judetul Constanta.Conform primelor informatii, este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme, la iesire din localitatea Lumina, pe sensul de mers spre Sibioara. In urma impactului,…

- Sase autovehicule au fost implicate, vineri, intr-un accident rutier care a avut loc pe autostrada A1 Timisoara - Deva. Trei persoane, printre care si un copil, au murit, iar alte trei sunt ranite. Traficul rutier este blocat. In accidentul produs pe autostrada A1, in zona localitatii Margina din judetul…

- Accident rutier pe autostrada Arad-Nadlac, in apropiere de Vama Nadlac. In aceeași zona au avut loc in ultimele luni mai multe accidente rutiere. In apropiere de Vama Nadlac II (autostrada), un microbuz cu opt persoane, toți cetațeni romani, a intrat intr-un TIR care staționa. „Astazi, in jurul orei…

- Un accident rutier s-a produs, marți, in Piața Unirii din Cluj-Napoca. Coliziunea s-a produs intre un taximetru și o motocicleta. Bikerul a fost transportat la spital. O femeie, pieton, a fost ranita și ea. Potrivit anchetatorilor, de vina pentru producerea accidentului ar fi un taximetrist. Acesta…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza miercuri, 2 martie, ca traficul a fost reluat pe ambele benzi pe Autostrada A1 pe sensul Pitesti ndash; Bucuresti, in urma accidentului produs la kilometrul 18, in zona localitatii Ciorogarla, judetul Ilfov.Potrivit sursei citate,…

- „Polițiștii Serviciului Rutier acționeaza pentru fluidizarea traficului rutier in urma unui accident rutier care s-a produs pe DN2 E85 , pe raza județului Buzau”, a anunțat in urma cu puțin timp, purtatorul de cuvant al IPJ Vrancea. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane a informat…

- Un accident rutier a avut loc astazi, 10 februarie 2022, in jurul orei 15.40, pe DN1, la ieșirea din Municipiul Aiud. „Detașamentul de pompieri Aiud intervine pentru acordarea primului ajutor medical la un accident rutier produs pe DN1, la iesirea din Aiud spre Teiuș. Din informațiile preliminare ar…

- FOTO ACCIDENT pe DN1, la ieșirea din Aiud spre Alba Iulia. 5 persoane ranite dupa un impact intre un microbuz și o autoutilitara Un accident rutier s-a produs joi dupa-amiaza, in jurul orei 15:50, pe drumul național DN 1, la ieșirea din Aiud spre Alba Iulia. Potrivit ISU Albsa, Detașamentul de pompieri…