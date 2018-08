Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni au semnat listele ”Fara Penali!” în parcul Central, în cortul amenajat în afara festivalului Untold. ”Record! De peste 7 ore doi tineri entuziaști ofera îmbrațișari gratuite "Fara Penali" la "Untold".…

- Polițiștii, pompierii și jandarmii au acționat înca din prima zi a festivalului UNTOLD, fiind solicitați pentru câteva sute de intervenșșii, însa, conform ISU CLUj, nu au fost înregistrate cazuri majore.”În urma analizarii situatiei operative înregistrate…

- Incepe mega-maratonul UNTOLD! CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va transmite 84 de ore fara intrerupere de la cel mai mare festival din Europa, ce reunește, pe cele opt scene de la Cluj, multe nume grele din lumea muzicii. (Super oferte la accesorii gaming) The Prodigy, Steve Aoki, Tiesto, Diplo,…

- 1. Circulatia tramvaielor pe linia 102 se suspenda. Tramvaiele vor fi inlocuite cu autobuze, care vor circula pe linia 101A Str. Bucium – P-ta Garii (traseu deviat in ambele sensuri din Spl. Independentei pe str. Garibaldi – P-ta 14 Iulie – Str. O.…

- Concertul pe care trupa britanica Judas Priest il va sustine pe 22 iulie la Bucuresti va incepe la ora 21.00, iar accesul in parcarea A de la Romexpo va fi permis incepand cu ora 18.00, informeaza news.ro.Prima trupa care va urca pe scena va fi Carthagods (Tunisia), de la 18.15. Ea va canta…

- In mai puțin de doua luni, Black Eyed Peas vor susține un show extraordinar la UNTOLD. Dupa succesul rasunator al turneelor The E.N.D, The Beginning, cand au facut sold-out stadioane in intreaga lume, trupa americana a luat o pauza pe termen nedeterminat, ulterior participand doar la unele dintre cele…

- Trupa americana Black Eyed Peas va sustine singurul concert din Europa in acest an la Untold de la Cluj-Napoca, in ultima zi a festivalului care se va desfasura in perioada 2 – 5 august. Potrivit unui comunicat al Untold transmis luni, trupa a luat o pauza pe termen nedeterminat,…

- Cea mai buna naționala de fotbal a Romaniei a revenit pe teren, in cadrul meciului demonstrativ de la Sports Festival, in care ”Generația de Aur” a facut spectacol cu ”Legendele Barcelonei”, chiar daca a pierdut, 2-0. Dupa ani buni, din nou s-au auzit din tribunele unui stadion plin, așa cum a fost…