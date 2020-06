Stiri pe aceeasi tema

- Autoaccidentarea a avut loc în afara localitații Martinești. Din primele informații, o tânara de 19 ani, din orasul Teius, judetul Alba, în timp ce se deplasa din direcția Turda spre Cluj-Napoca, nu a adaptat viteza la condițiile de drum și a pierdut controlul volanului,…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc luni dupa-amiaza, pe raza localitații Valcele.Din primele informatii, o conducatoare auto de 19 ani, din orasul Teius, judetul Alba, in timp ce se deplasa pe DN1 E60, din directia Turda spre Cluj-Napoca, nu ar fi adaptat viteza la conditiile…

- Duminica un accident rutier a avut loc intre Valcele și Martinești pe fondul consumului de alcool. Iata ca astazi un nou accident s-a produs in zona. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe DN 75, la Campeni: O tanara de 18 ani, ranita dupa ce mașina in care se afla s-a lovit de un podeț și s-a rasturnat Un accident a avut loc miercuri, 17 iunie 2020, in jurul orei 00.15, pe DN 75, pe raza orașului Campeni, județul Alba. La data de 17 iunie 2020, in jurul…

- O tanara de 18 ani a suferit leziuni in urma unui accident rutier petrecut in noaptea de marți spre miercuri pe DN75, la Campeni. Era pasagera intr-o mașina ce s-a rasturnat dupa ce a lovit un podeț. Potrivit IPJ Alba, miercuri, in jurul orei 00.15, pe DN 75, pe raza orașului Campeni, un tanar de […]…

- Astazi, ora 14.53, am fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul ca pe DN 2 D, la intrare in localitatea Bolotești, conducatorul unui autoturism ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și s-a rasturnat in afara parții carosabile. In acest moment polițiștii se deplaseaza la fața locului,…

- Un barbat de 32 de ani, din judetul Gorj s-a rasturnat cu masina pe pe Drumul Național 65, in afara localitații Optasi, judetul Olt. In ciuda faptului ca autoturismul a plonjat in afara carosabilului cu rotile in sus, soferul si persoana din dreapta sa nu au suferit nici o zgarietura. Polițiștii Serviciului…

- Un accident mortal s-a produs la Cluj, sambata, 2 mai, pe DN1-R, in localitatea Poiana Horea, din comuna Beliș, județul Cluj.Din primele informații rezulta ca un conducator auto care se deplasa dinspre Huedin inspre județul Alba, intrand intr-o curba la stanga, a parasit partea carosabila și a ajuns…