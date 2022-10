Stiri pe aceeasi tema

- Cateva mii de participanți la manifestația organizata de AUR protesteaza in Piața Victoriei din Capitala. Oamenii s-au adunat dupa ora 12.00 in Piața Universitații și au pornit apoi in marș spre Piața Victoriei, unde conform programului anunțat de organizatori, vor ramane pana in jurul orei 23.00. …

- Cateva sute de manifestanti s-au adunat duminica in Piata Universitatii, la mitingul de protest organizat de AUR relateaza News.ro. Liderul formatiunii George Simion, aflat printre protestatari, a anuntat ca nu va rosti niciun discurs, a cerut oamenilor sa vina la Piata Universitatii, acuzand ca autocare…

- Protest organizat de AUR la București Foto: Arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - 2 octombrie, ora 15:00: Câteva mii de protestatari urmeaza sa se deplaseze de la aceasta ora în marș de la Piața Universitații catre Piața Victoriei, în fața sediului Guvernului.…

- Sute de protestatari participa, duminica, la manifestația organizata de AUR in centrul Capitalei. Deși organizatorii nu au autorizație, manifestanții care s-au strans in Piața Universitații vor pleca in marș spre Piața Victoriei unde și-au propus sa ramana pana la miezul nopții, dupa cum au anunțat…

- Aproape 80 de blocuri din Sectorul 3 al Capitalei, alimentate de Magistrala II Sud, raman fara apa calda pana joi. Compania Municipala Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunța ca, din cauza avariilor aparute pe rețeaua primara, magistrala II Sud DN 900 in zona B-dul Mihai Bravu, va fi oprita furnizarea…

- Traficul rutier este restrictionat pe prima banda si pe banda de urgenta ale Autostrazii A1 Sibiu – Deva, in dreptul localitatii Saliste, judetul Sibiu, din cauza unei gropi aparute in carosabil. Mai multi soferi au reclamat faptul ca si-au avariat masinile inainte ca zona sa fie semnalizata, transmite…

- Traficul rutier este ingreunata duminica, pana in jurul orei 16.00, pe DN 7, intre Ramnicu Valcea si Sibiu, din cauza lucrarilor de marcaj rutier. „Astazi, 7 august, in intervalul orar 08:00 – 16:00, in functie de conditiile meteo, se vor efectua lucrari de aplicare a marcajelor rutiere pe DN 7 Ramnicu…

- O adolescenta de 17 ani s-a aruncat de la etajul 4 al unui bloc din sectorul 1 al Capitalei. Fata, care urma un tratament impotriva depresiei, este in coma la Spitalul Elias. Surse apropiate anchetei au declarat pentru News.ro ca joi seara, in jurul orei 23.30, fata, care dormea in acelasi pat cu sora…