Stiri pe aceeasi tema

- Aparitia relaxata din punct de vedere vestimentar a senatorului american Bernie Sanders - care a parut bine protejat de frig, purtand o geaca maro si manusi groase de lana, tricotate, cu un singur deget si cu un imprimeu cu romburi - a captat interesul internautilor, in timpul ceremoniei de investitura…

- Aparitia relaxata din punct de vedere vestimentar a senatorului american Bernie Sanders - care a parut bine protejat de frig, purtand o geaca maro si manusi groase de lana, tricotate, cu un singur deget si cu un imprimeu cu romburi - a captat interesul internautilor, in timpul ceremoniei de investitura…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a postat miercuri pe Twitter ca este "o noua zi" pentru America, cu putin inainte de investitura sa in functie, relateaza AFP. Today, we begin anew. Tune in for #Inauguration2021. https://t.co/HxfU8q5riA— Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021 "Este o noua…

- Președintele american, Donald Trump a declarat vineri ca nu va participa la inaugurarea președintelui ales Joe Biden pe 20 ianuarie. Deși a acceptat infrangerea la alegerile din noiembrie , Donald Trump nu este dispus sa mearga pana la capat cu concesiile și nu va participa la ceremonia de inaugurare…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri, intr-o postare scurta pe Twitter, ca nu va participa la ceremonia de investire a succesorului sau Joe Biden, relateaza AFP si Reuters. "Tuturor celor care au intrebat, nu voi asista la depunerea juramantului pe 20 ianuarie", a scris el. To all of…

- Vicepreședinta aleasa a SUA, Kamala Harris, a spus miercuri ca se alatura președintelui ales Joe Biden cerând încheierea asaltului asupra Capitoliului. ”Ma alaturi președintelui ales Joe Biden și apelului sau de pune capat asaltului asupra Capitoliului și a funcționarilor publici…

- Președintele ales Joe Biden a denunțat miercuri „insurgența” în desfașurare la Capitoliul american, unde susținatorii lui Donald Trump au semanat haos în timpul unei sesiuni dedicate certificarii rezultatelor prezidențiale, relateaza AFP.”Scenele haotice de la Capitoliu…

- Gaze lacrimogene au fost folosite în rotunda Capitoliului dupa intrarea protestatarilor pro-Trump au intrat în cladirea Congresului și oficialii au fost instruiți sa ia maști de gaz, au declarat doi dintre ei pe Twitter, relateaza AFP. „Poliția ne-a cerut sa luam maști de gaz pentru…