- Cenzorii chinezi au interzis lansarea unui film cu ursuletul Winnie Puh, dupa ce acesta din urma a devenit o cale usoara pentru locuitori sa-l ia la batjocora pe presedintele Xi Jingping, relateaza The Hollywood Reporter.

- O pereche de mâini uriase la o înaltime de 1.400 de metri sustin o punte panoramica de-a lungul lantului de munti Annamita care traverseaza Laos, Cambodgia si Vietnam. Un design particular care iese din vegetatia densa si ofera o vedere asupra dealurilor din Ba Na, în…

- Partidul Mișcarea Populara (PMP) Salaj a organizat, miercuri, o conferința de presa la sediul partidului din Zalau, eveniment la care au participat președintele PMP Salaj, Adrian Popan, Radu Știrb și Flaviu Vecian – vicepreședinți filiala salajeana PMP, precum și deputatul Adrian Todoran, vicepreședinte…

- Un barbat din Teleorman a gasit un obuz in podul casei și a anunțat Poliția. Pirotehniștii au apreciat insa ca proiectilul de razboi nu prezinta un pericol imediat, așa ca l-au anunțat ca vor veni sa-l ridice a doua zi, vineri. Barbatul din Teleorman, comuna Blejești, a cotrobait prin podul casei, unde…

- Cladirea garii din Vințu de Jos ar putea fi folosita de regizorii de la Hollywood pentru scenele din filmele de razboi sau sf/horror despre sfarșitul lumii. Construcția aflata in proprietatea CFR inca mai este folosita deși a ajuns o ruina. Gara se dezvaluie calatorilor ca o cladire aproape parasita,…

- S-au gandit ca ar fi bine sa-si protejeze visinul, din spatele blocului, de „musafirii nepoftiți” și sa-i infasoare trunchiul cu sarma ghimpata, astfel incat niciun pofticios sa nu-i fure fructele! Este vorba de locatarii din imediata apropiere a Școlii Gimnaziale „Mihail Kogalniceanu” din Sebeș. Un…

- Primaria Ploiesti a primit o notificare din partea CFR, care reclama ca din asa-zisul pod de lemn situate in sudul municipiului au inceput sa se desprinda bucati metalice si de asphalt. Ingrijorati ca aceste resturi ar putea sa cada peste garniturile de tren sau peste calea ferata si sa produca eventual…

- Un grav accident a avut loc vineri, in jurul orei 10.00, in apropiere de municipiul Brad, pe DN 76, in localitatea Tarnava de Cris (comuna Vata de Jos). Autoturismul in care se afla un barbat a intrat direct intr-un TIR, descompunandu-se in urma impactului. Bucati din masina au ramas sub rotile camionului.…