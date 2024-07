Stiri pe aceeasi tema

- Strazile Parisului au prins viața vineri dimineața cand Snoop Dogg, rapperul american emblematic, a luat parte la ștafeta torței olimpice. Artistul in varsta de 52 de ani, cunoscut pentru stilul sau unic și carisma sa, a adus flerul sau caracteristic la eveniment, spre deliciul spectatorilor. Facand…

- Președintele Joe Biden a spus miercuri seara, intr-un discurs din Biroul Oval, ca „preda ștafeta unei noi generații” pentru a uni țara, explicand pentru prima data americanilor ieșirea sa brusca din cursa prezidențiala din 2024. „Venerez aceasta funcție, dar imi iubesc țara mai mult”, a spus el. Biden…

- Un politist a fost ranit grav intr-o comuna din Iasi. O soferinta a intrat cu viteza intr-un sens giratoriu si nu a mai putut controla masina. Barbatul a suferit rani grave, a fost operat azi noapte, iar astazi medicii se pregatesc de o noua interventie. Barbatul este in continuare internat in stare…

- Evenimentul Noaptea Muzeelor din acest an sta sub semnul intrebarii. Sindicatul Specialiștilor Muzeului Național de Arta al Romaniei a anunțat ca intra in greva intrucat angajații sunt revoltați ca trebuie sa lucreze ore suplimentare. Sindicatul Specialiștilor Muzeului Național de Arta al Romaniei anunța…

- Prețurile facturilor la gaze naturale și electricitate au scazut, in luna aprilie, fața de prețurile maximale plafonate. Prețurile facturilor la gaze naturale au scazut in luna aprilie cu 25%, iar cele la electricitate cu 15% fața de prețurile maximale plafonate. „Au fost emise primele facturi pe luna…

- In minivacanta de 1 Mai si Paste, operatorii Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) au preluat si procesat 159.660 de apeluri primite la numarul de urgenta 112, iar aproape 60% dintre ele au reprezentat cazuri de urgenta, fiind transferate catre agentiile specializate de interventie. Cea mai incarcata…

- Peste 560 de blocuri din Bucuresti nu au iar apa calda, din cauza unor avarii la reteaua de termoficare, anunta Termoenergetica. Este vorba, mai exact, de 565 din cinci sectoare ale Bucurestiului care au ramas fara apa calda. Cele mai afectate sunt sectoarele 2 si 1. „Termenul afișat (30 aprilie/1 mai)…

- Inspectorii ANSVSA au recoltat 148 de probe din lapte și produse lactate și au constatat ca sunt diferențe intre ce scrie pe eticheta și produs cu privire la procentul de grasime, de substanța uscata sau de proteine. In urma a 1.000 de controale au fost date amenzi de peste 700.000 de lei. Controale…