- Lista cu necesarul de bunuri de stricta necesitate pentru unitatea administrativ-teritoriala Ighiu din județul Alba:UAT Ighiu din județul Alba:● 15.000 litri apa plata;● 5.000 conserve carne;● 5.000 conserve pate;● 5.000 conserve legume.Hotararea CNSU poate fi consultata atașat.

- Viitura formata dupa recentele ploi torentiale a adus, pe langa distrugerile din gospodarii, si alte probleme pentru locuitorii comunei Ighiu din judetul Alba. Fantanile au fost contaminate, iar autoritatile locale au decis sa distribuie pastile de cloramina pentru dezinfectarea apei. Comuna Ighiu din…

- Video | Imagini de groaza in Alba: Viitura a distrus o gradinița, jucariile copiilor au fost luate de apeDezastrul lasat in urma de furia apelor in comuna Ighiu din județul Alba este evalut de autoritați. Printre „victime” este și gradinița din satul Ighiel, unde apa a intrat direct prin tavan.…

- Un cutremur s-a produs in urma cu puțin timp, in jurul orei 20:30, in județul Alba. Acesta s-a simțit destul de tare și in municipiul Dej. La prima masurare, este vorba despre un cutremur cu 4,97 magnitudine, la adancimea de 10 kilometri. Acesta s-a produs in localotatea Incești, județul Alba, la 87…

- FOTO VIDEO| INUNDAȚII pe Valea Vințului, in Alba: Apa a luat cu asalt drumurile și curțile oamenilor INUNDAȚII pe Valea Vințului, in Alba: Apa a luat cu asalt drumurile și curțile oamenilor Efectele negative ale vremii instabile de astazi, 2 iunie 2023, din județul Alba, și-au facut simțita prezența.…

- In urma ploilor torențiale in jur de 60 de gospodarii și mai bine de 100 de gradini și terenuri agricole au fost inundate.Oamenii sunt disperați și spun ca in localitatea Fizeș, din județul Caraș Severin, sunt inundații tot mai des.Și Drumul Național 58B care leaga Reșița de Timișoara a fost acoperit…