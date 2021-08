Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman (45 de ani) și Marius Elisei (34 de ani) s-au impacat in iunie 2021, la trei luni de la semnarea actelor de divorț. Perechea are impreuna o fiica, Isabela, in varsta de 7 ani. Oana și Marius formeaza un cuplu din anul 2013. „Am luat o decizie gandita și asumata și am facut ceea ce am simțit…

- Ziua de 21 iulie 1718 este considerata una dintre cele mai importante pentru istoria Banatului. In urma cu 302 ani s-a semnat Tratatul de la Passarowitz, intre Sfantul Imperiu Roman de Natiune Germana si Imperiul Otoman. In urma Tratatului de la Passarowitz, Banatul si alte teritorii stapanite de otomani…

- Sora Deliei, Oana Matache, se lupta inca din adolescența cu o afecțiune pe care este nevoita sa o țina sub control. Recent, in mediul online, solista a dezvaluit cum face acest lucru. Totodata, Oana a vorbit despre momentul in care a aflat ca sufera de aceasta boala. Artista s-a casatorit cu soțul ei,…

- Alina Sorescu și Alexandru Ciucu formeaza un cuplu din anul 2008. Perechea are impreuna doua fiice, Carolina, in varsta de 7 ani, și Ana Raisa, in varsta de 5. Despre pereche s-a zvonit recent ca va divorța, dupa ce Alexandru a fost fotografiat de catre paparazzi plimbandu-se prin București alaturi…

- Artistul Aurelian Temișan (49 de ani) și actrița Monica Davidescu (48 de ani) formeaza un cuplu de mai bine de 26 de ani. Perechea s-a logodit in vara anului 2000 și și-a oficializat relația in iunie 2006. Pe 3 iunie 2021, solistul a implinit 49, iar perechea a aniversat 21 de ani de la logodna și 15…

- Emmy Rossum (34 de ani) a dezvaluit in mediul online ca ea și soțul ei, producatorul Sam Esmail (43 de ani), au devenit parinți pe 24 mai 2021. „24.05.2021: Intr-o dimineața insorita de luni, la ora 08:13, am devenit parinții unei fiice”, a scris actrița in dreptul a trei fotografii, doua surprinse…

- Invitat in platoul emisiunii La Maruța, Randi (27 de ani) a acceptat provocarea lui Catalin Maruța (43 de ani) de a raspunde mai multor intrebari picante. Dupa fiecare raspuns, solistul putea alege sa dezvaluie intrebarea sau sa manance picat. Care crede Randi ca sunt defectele lui Alex Velea Prima…