Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 500 de tone de haine second-hand rupte, murdare și cu miros puternic de mucegai au fost descoperite vineri intr-un depozit din Targu Mureș in urma unor perchezitii, a transmis Poliția de Frontiera, intr-un comunicat . Verificarile au avut loc in baza unui dosar penal deschis de procurorii…

- Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, anchetatorii au pus in aplicare doua mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Targu Mures. “In urma acestei activitati, echipa care a efectuat perchezitiile a descoperit intr-un depozit aproximativ 500 tone haine declarate second-hand, murdare si…

- In urma punerii in aplicare a unor mandate de percheziție intr-un caz de import ilegal de deseuri, polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in cooperare cu comisari din cadrul Garzii Naționale de Mediu si comisari din cadrul Autoritații Nationale pentru Protectia Consumatorului au descoperit…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in cooperare cu comisari din cadrul Garzii Nationale de Mediu si comisari din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului, sub coordonarea unui procurorul specializat si investit in cauza din cadrul Parchetului de pe Langa Curtea…

- Trei containere cu deșeuri care provin din Canada au fost oprite in Portul Constanța de catre reprezentanții Garzii de Coasta. Este vorba despre 77 de tone de haine second-hand degradate și uzate. Deșeurile au fost gasite, marți, in urma unui control la Portul Constanța, informeaza Poliția de Frontiera.…

- Trei containere cu aproape 77 de tone de haine second-hand au fost descoperite in Portul Constanta. Marfa, sosita din Canada, era destinata unei firme din Mures, a transmis Politia de Frontiera, intr-un comunicat. Marfurile, considerate deseuri, vor fi returnate la societatea exportatoare. Un control…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in cooperare cu inspectori vamali, comisari din cadrul Garzii Naționale de Mediu si comisari din cadrul Autoritații Nationale pentru Protectia Consumatorului au depistat trei containere ce contineau 76.789 kg haine second-hand catalogate ulterior…

- Trei containere cu 77 de tone de deseuri din haine second-hand au fost descoperite in Portul Constanta, acestea sosind din Canada si erau destinate unei firme din Mures. Marfurile au fost considerate deseuri inutilizabile si vor fi returnate la societatea exportatoare.