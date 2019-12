Stiri pe aceeasi tema

Ziua de 1 Decembrie la Alba Iulia a debutat cu Marsul Unirii, organizat de Platforma Unionista Actiunea 2012, de la ora 07:00. Oameni din toate colțurile țarii, dar și din Diaspora au sosit in Cealalta Capitala

- Sala de sport a Colegiului Național „Ștefan cel Mare" din Suceava va gazdui in zilele de sambata și duminica cea de-a IV-a ediție a Cupei Bucovina la tenis de masa. La competiție s-au inscris aproape 150 de participanți din Suceava, Iași, Bacau, Cluj, Maramureș, Neamț, Vaslui, Botoșani, ...

Traficul rutier pe Calea Eroilor din Buzau a fost restrictionat pana la orele pranzului. Aici a avut loc repetitia generala a militarilor buzoieni care vor participa la ceremoniile dedicate sarbatoririi Zilei Nationale a Romaniei.

- Ziarul Unirea Marsul Unirii da startul zilei de 1 Decembrie la Alba Iulia: Participa oameni din toate colțurile țarii, din stanga și din dreapta Prutului, dar și participanți din Diaspora Ziua de 1 Decembrie la Alba Iulia va debuta cu Marsul Unirii, organizat de Platforma Unionista Actiunea 2012, de…

Sute de militari și zeci de avioane, elicoptere, tancuri și transportoare amfibii blindate vor defila prin fața buzoienilor veniți pe Calea Eroilor din Buzau sa admire parada de 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei.

- Tragerea la sorti pentru optimile Cupei Romaniei are loc luni, la ora 12.00, la Casa Fotbalului, in sala Nicolae Dobrin, anunta frf.ro. In conformitate cu prevederile articolului 30 din Regulamentul de Organizare a Activitatii Fotbalistice (ROAF), la faza optimilor de finala participa toate…

- Procurorii DIICOT – Structura Centrala impreuna cu polițiști de investigații criminale ai Inspectoratului General al Poliției Romane si cei ai unitaților teritoriale de poliție au desfașurat o acțiune pe raza municipiului București și a județelor Argeș, Braila, Buzau, Cluj, Dolj, Gorj, Ilfov, Maramureș,…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ploi torențiale și vijelii pentru 16 județe din Transilvania și Moldova. Atenționarea a intrat in vigoare marți la ora 13 și este valabila pana miercuri dimineața cand va incepe o perioada de racire accentuata. In intervalul menționat, ANM anunța ca instabilitatea…