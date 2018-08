Stiri pe aceeasi tema

- Gogosarii in otet pot fi preparati foarte usor datorita unor retete simple, care nu necesita mult timp si prea multa iscusinta. Gogosari in otet – reteta 1. Ingrediente: 5 kilograme de gogosari, 5 litri de apa, 1 litru de otet, 2 linguri de ulei (optional), sare dupa gust, zahar dupa gust, boabe de…

- Pentru zilele caniculare in care inghetata este cea mai buna alegere atunci cand vine vorba de desert, exista varianta pregatirii acesteia acasa. Reteta inghetatei copilariei se prepara rapid si este o varianta mult mai sanatoasa decat cea din comert.

- Daca va numarati printre cei care adora frappe-urile in zilele toride de vara, aflati ca reteta nu este atat de complicata. Bautura poate fi pregatita de orice pofticios care vrea sa inlocuiasca obisnuita cafea fierbinte cu un amestec de cafea, inghetata si frisca.

- Daca va numarati printe cei care adora frappe-urile in zilelel toride de vara, aflati ca reteta nu este atat de coplicata si bautura poate fi pregatita de orice pofticios care vrea sa inlocuiasca obisnuita cafea fierbinte cu un amestec de cafea, inghetata si frisca.

- Dupa o noapte de ieșit cu prietenii, o tanara a luat o mașina parcata intr-o parcare pentru taxi-uri din apropierea clubului. In scurt timp, femeia a realizat ca barbatul care o conducea spre casa nu era nicidecum taximetrist. Sophie Nagappa a avut parte de o experiența infricoșatoare dupa o seara…

- "Pot sa studiez si de aici, dar este important sa intalnesti oameni, practicanti, ca sa intelegi. Nu toate pot fi invatate din carti. Trebuie sa le vezi". Drept care, profesorul preot Ioan Chirila merge an de an, din 1994, in Israel,...