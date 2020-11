Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| A venit iarna! Ninge la Șpalnaca, iar zapada a imbracat satul in alb A inceput sa ninga in judetul Alba, in satul Șpalnaca, comuna Hoparta, iar stratul de zapada a inceput sa acopere toata suflarea. Ninge și in Sibiu și Cluj, inca de la primele ore ale dimineții. Iarna iși…

- Sarbatorile de iarna din acest an vor fi marcate altfel. Din cauza pandemiei, in Piața Marii Adunari Naționale se amana amenajarea bradului, la fel și concertele sau targurile de Craciun. Despre aceasta a anunțat premierul Ion Chicu, la emisiunea Puterea a 4-a de la N4.

- In mai multe regiuni din tara, pe 13 octombrie ploaia s-a transformat in lapovita si mai apoi in ninsoare, potrivit unor imagini publicate de Meteoplus pe pagina de Facebook. Stațiunea Muntele Mic (1525 m), Masivul Țarcu 13 octombrie, ora 17 Muntele Mic, ninge, ninsoare, zapada, iarna, octombrie Stațiunea…

- Iarna la inceput de toamna in munții Bucegi. Previziunile meteorologilor s-au adeverit in zona montana, unde racirea brusca a vremii a adus și primii fulgi de nea. A nins viscolit la Varful Omu, iar zapada s-a așternut deja intr-un strat subțire, potrivit Știrile TVR. In plus, fulgii de zapada au cazut…

- Dupa vremea de vara care s-a simțit in toata țara, iata ca, vremea a schimbat foaia și primii fulgi de zapada au cazut pe cea mai inalta șosea a țarii, pe Transalpina. Sambata dupa-amiaza temperatura a scazut brusc in aceasta zona, iar primii fulgi de zapada au albit șoseaua. Ploaia s-a transformat…