- Astazi, zeci de elevi de la Liceul Special Pentru Deficienți de Vedere Buzau s-au bucurat de vizita mai multor polițiști buzoieni (politisti rutieri, criminalisti, ofiteri de prevenire, dar si de la Politia Animalelor) și a unor reprezentanți ai „Asociației Kara Dog Search & Rescue”, in cadrul unei…

- In data de 8 decembrie, polițiștii buzoieni au reținut doua femei banuite de comiterea mai multor infracțiuni de furt din locuințe, de pe raza municipiului Buzau. In urma activitaților desfașurate de polițiștii buzoieni, la ieșire din municipiul Buzau a fost interceptat un autoturism in care se aflau…

- Un șofer profesionist a ramas fara permis si fara incarcatura transportata, de peste 700 de kg de pește. Marfa a fost confiscata in urma unui control in trafic. „In ziua de 20 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau, aflandu-se in exercitarea atribuțiilor de…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic. In urma activitaților au aplicat 364 de sanctiuni contraventionale si au retinut 59 de permise de conducere ca urmare a abaterilor rutiere constatate. In urma acțiunilor…

- Dupa ce au taiat ilegat mai mulți arbori, cu complicitatea unui agent economic care a intocmit acte false de transport, șapte barbați din zona de nord a județului au fost arestați. Ancheta a pornit in vara, cand polițiștii specializati in combaterea delictelor silvice, din cadrul Inspectoratului de…

- In weekend, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, in frunte cu comandantul instituției, comisar-șef Laurențiu Pantazi, s-au alaturat unei campanii de ecologizare pe cursul raului Buzau, in zona Patarlagele. „O comunitate in siguranta reprezinta sloganul activitatii noastre de zi cu zi,…

- Inspectoratului de Poliție Județean Buzau a scos la concurs șapte posturi de ajutor de șef de post, specialitatea ordine publica, prin incadrare directa, din sursa externa. Pentru cele șapte posturi s-au inscris 181 de candidați, transmite IPJ Buzau. In perioada 11 – 19 octombrie, candidații, ale caror…