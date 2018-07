Stiri pe aceeasi tema

- Performanțele și pedigree-ul se vad cel mai bine in ring. Aplauzele, in jurul ringului. Campioni din cele mai importante rase dau din codițe in Cetate, la Alba Iulia, la a IX-a ediție a Royal Crown Trophy, intre 28 și 29 iulie 2018. Peste 1000 de caini cu certa valoare chinologica din 16 țari europene…

- „Aurul si argintul antic al Romaniei”, expozitie ce reuneste peste 1000 de obiecte arheologice din metale pretioase, de o valoare istorica deosebita este deschisa la... The post Sugestie pentru timisenii care merg in weekend la Szeged. In oras s-a deschis expozitia „Aurul si argintul antic al Romaniei”…

- Cinci teleormaneni au fost gasiti decedati in weekend, decesul acestora fiind constatat de personalul medical al SAJ Teleorman, solicitat la cele cinci persoane. Este vorba despre patru barbati, cu varste de 61, 44, 50 si 83 de ani, din Zimnicea, Tarnava, Zambreasca si Smardioasa si o femeie in varsta…

- Administratia Nationala de Meteorologe (ANM) anunta ca in acest sfarsit de saptamana vremea se va mentine instabila, in mare parte a tarii, fiind inregistrate descarcari electrice si caderi de grindina. In schimb, in Capitala si pe litoral vremea va fi calda pana duminica.

- Un Cod galben de vreme rea a fost emis pentru perioada cuprinsa în intervalul 29 iunie, ora 11:30 - 30 iunie, ora 6:00, în 24 de judete din cea mai mare parte a Moldovei, precum si în Transilvania, Maramures, Crisana, Banat, nordul Munteniei si zona montana si deluroasa a Olteniei.…

- Judetul Alba este in aceste zile invitat de onoare si reprezentant unic al Romaniei la Serbarile Consulare de la Lyon (in Franta), eveniment la care isi dau concursul peste 45 de consulate din intreaga lume intr-o prezentare a culturii, traditiilor si atractiilor turistice. Aceasta este cea mai importanta…