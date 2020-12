Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Alba au descins luni dimineața in 23 de locații, pentru percheziții la persoane banuite ca ar fi taiat, fara drept, arbori din fondul forestier național, iar pentru acoperirea faptelor ar fi folosit avize de insoțire false. Prejudiciu a fost estimat la peste 48.000 de lei. Potrivit IPJ…

- Duminica, 20 decembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 53 de noi cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor de la Grupul de Comunicare Strategica. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge la 11.779 persoane confirmate, 10.275 persoane vindecate, 309 decese. Vineri, in Alba…

- Luni, 14 decembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 42 de noi cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor de la Grupul de Comunicare Strategica. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge 11.332 la de persoane confirmate pozitiv, 9.599 de persoane vindecate și 292 de decese.…

- Cu sprijinul unui funcționar de la banca, ar fi fost obținute credite bancare, fara respectarea reglementarilor in vigoare. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș, cu sprijinul D.G.A., pun in aplicare luni dimineața 144 de mandate de percheziție domiciliara, intr-un dosar…

- Un accident rutier s-a petrecut astazi, 10 decembrie, in jurul orei 12:00, pe DN1, la intersecția cu Garbova de Aiud. Potrivit, IPJ Alba, este vorba de doua autoturisme care au intrat in coliziune. De asemenea, doua persoane au suferit leziuni, posibil ușoare. In acest moment, traficul este blocat.…

- Pentru doua persoane nevoiașe din satul Fața Pietrii din județul Alba, sarbatorile au venit mai rapid, grație ajutorului oferit de primarul comunei Stremț și ,,ajutoarele sale”, care au livrat un numar de pachete destinate lor, cu sania. ,,In pragul Sfintelor Sarbatori, prin grija unor oameni cu inima…

- Ziarul Unirea PERCHEZIȚII in Alba și alte doua județe la persoane banuite de trafic de droguri: 6 culturi de cannabis și 6 kilograme de muguri au fost indisponibilizate și mai multe persoane au fost reținute și audiate PERCHEZIȚII in Alba și alte doua județe la persoane banuite de trafic de droguri:…

- Ziarul Unirea FOTO| PERCHEZIȚII in Alba la persoane banuite ca ar fi comercializat online sute de marci și articole vestimentare ale unor branduri cunoscute Peste 250 de insemne ale unor marci protejate precum si articole vestimentare purtand insemnele unor marci celebre au fost ridicate de politistii…