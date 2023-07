Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, pe 5 iulie, au fost desfasurate 19 perchezitii in casele unor persoane banuite de proxenetism de catre politistii Serviciului de Investigatii Criminale Constanta. Conform unei informari din partea Politiei Romane, la data de 5 iulie, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale…

- • Printre judetele vizate s-a numarat si Prahova Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, in perioada 1 – 15 iunie 2023, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, politistii au pus in aplicare 56 de mandate de percheziție…

- O asistenta medicala din Deva a fost retinuta dupa ce ar fi furat bani sau bunuri de la persoane varstnice pe care se oferea sa le ajute in schimbul unor sume de bani, dupa ce erau externate din spital, scrie News.ro.Intr-un comunicat transmis de IPJ Hunedoara, se precizeaza ca pe 15 iunie 2023, polițiștii…

- Ieri dimineața, polițiștii prahoveni au pus in executare noua mandate de percheziții, in județ, la domiciliile unor persoane banuite de savarșirea infracțiunilor de luare de mita, contrabanda calificata și comercializarea fara drept de produse fitosanitare. Potrivit unui comunicat al IPJ Prahova, descinderile…

- Percheziții ale polițiștilor din Alba in mai multe județe, la persoane care au intermediat transporturi de marfa. Cum procedau Azi, 24 mai, polițiștii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza 9 percheziții, la persoane banuite ca ar fi intermediat transporturi…

- PERCHEZIȚII ale polițiștilor din Alba in mai multe județe: Persoanele vizate, banuite de „țepe” cu transporturi de marfa PERCHEZIȚII ale polițiștilor din Alba in mai multe județe: Persoanele vizate, banuite de „țepe” cu transporturi de marfa Azi, 24 mai, polițiștii din Alba, sub coordonarea Parchetului…

- PERCHEZIȚII in Alba, la persoane banuite de evaziune fiscala: 12 persoane conduse la sediul IPJ Alba pentru audieri PERCHEZIȚII in Alba, la persoane banuite de evaziune fiscala: 12 persoane conduse la sediul IPJ Alba pentru audieri Ieri, 10 mai 2023, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații…

- Joi, 4 mai 2023, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Alba Iulia, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba Iulia, au efectuat 3 de percheziții domiciliare, in județele Alba, Hunedoara și Cluj, la persoane banuite de trafic de droguri de risc și efectuarea…