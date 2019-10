Stiri pe aceeasi tema

- A cazut prima ninsoare din aceasta toamna in judetul Alba. A fost o vreme ca in povesti, miercuri noaptea in judetul Alba. Primul strat de zapada s-a asternut la Arieseni si, totodata, primii fulgi seriosi de nea au cazut si la Sureanu, dar si pe Varful Petreasa, la cota 1700.

- Prima ninsoare a sezonului a cazut miercuri in munții Șureanu și in Apuseni, pe Varful Petreasa. Vremea in județul Alba a trecut de la o extrema la alta. In urma cu cateva zile, pe teritoriul județului se inregistrau temperaturi maxime de peste 26-27 de grade Celsius. A nins la Arieșeni (Hotel 4 Seasons),…

- Pompierii de la ISU Alba intervin miercuri, 23 octombrie, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in zona Buces – Vulcan. Pentru stingerea focului a fost solicitata si aprobata interventia unui avion Spartan.

- Peisajul de iarna este deja prezent pe Transfagarașan. In toata țara temperaturile au scazut drastic, cu diferențe de pana la 15 grade. La Balea Lac deja s-ua inregistrat temperaturi negative și pare ca mai este foarte puțin pana la Craciun in acea zona.

- Agentiile de turism ar putea primi 50 de euro pentru prima noapte de cazare a unui turist strain adus in Romania, daca acesta va petrece cel putin 4 nopti, a anuntat sambata ministrul Turismului Bogdan Trif, la Antena 3. Bogdan Trif spune ca in prezent in medie un strain petrece 2 nopti in Romania,…

- In zona Luncile Prigoanei din Munții Șureanu a avut loc, in weekend, ediția a IV-a a concursului de MTB Șureanu Bike Fest, organizat de Centrul de Educație Ecologica Muhlbach Sebeș. Peste 100 de rideri și peste 30 de copii au luat startul sambata la indragita competiție de MTB. Desfașurata la o altitudine…

- Rasturnare de situație in ședința Comitetului Executiv Național al PSD, unde s-au decis numele viitorilor miniștri pe portofoliile cu interimari. La Educație, in locul lui Daniel Breaz, propunerea pentru ocuparea funcției de ministru a venit in persoana președintelui PSD Argeș, Șerban Valeca, transmite…

- Cea de a cincea ediție a Școlii de vara cu tema „Viitorul unui stravechi instrument – Tulnicul”, menita sa salveze instrumentul unic și pe cale de dispariție al moților are loc in acest an la Bobald, langa Carei intre 26 august si 1 septembrie. Aceasta editie aduna cei mai talentați artiști care cunosc…