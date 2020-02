Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO. Mașina derapata in șanț in zona Luncile Prigoanei spre Poarta Raiului. Jandarmii montani au intervenit pentru a salva patru tineri din Petrești O mașina a derapat pe gheața, intr-un șanț, in zona Luncile Prigoanei spre Poarta Raiului. Jandarmii montani au intervenit pentru…

- Doi turiști din Timișoara au fost salvați de jandarmii montani din Alba, sambata dupa-amiaza, dupa ce au ramas blocați cu mașina intr-un șanț, pe drumul spre Domeniul Schiabil Șureanu. Potrivit Jandarmeriei Alba, intervenția a fost in jurul orei 16.00, cand doua persoane din Timișoara au solicitat sprijinul…

- Trei persoane, intre care doi soți din Sibiu, au fost salvate de jandarmii montani, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce mașina pe care o conducea o femeie, spre Șugag, a ieșit in decor. Jandarmii montani i-au dus pe turiști la o pensiune, scrie Mediafax.Potrivit Jandarmeriei Alba, o…

- Jandarmii montani vegheaza 24 din 24 de ore la ordinea și siguranța cetațenilor in zonele montane și intervin prompt de fiecare data cand situația o impune. Acest lucru s-a intamplat și astazi, cand aceștia au intervenit in cazul a trei adulți și un copil de 14 ani din localitatea Cugir, care, din cauza…

- Trei turiști au fost salvați de jandarmii montani din Valcea, duminica dupa-amiaza, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat in apropiere de Obarșia Lotrului, potrivit Mediafax.Potrivit Jandarmeriei Valcea, mașina in care se aflau cele trei persoane a fost implicata, duminica dupa-amiaza,…

- Condițiile meteorologice și mașina neechipata corespunzator puteau fi fatale pentru trei persoane din județul Galați, care s-au aventurat in zona Luncile Prigoanei, unde au ramas impotmoliți cu mașina. In urma unui apel la 112, un echipaj de jandarmi din cadrul Postului de Jandarmi Montan Șugag a intervenit…

- Ziarul Unirea 3 adulți și 1 copil blocați cu mașina pe un drum forestier in zona Arieșeni: Intervin jandarmii montani Jandarmii montani din Arieșeni au fost sesizați, miercuri seara, in jurul orei 18.30, prin sistemul unic 112, ca un autoturism a ramas inzapezit pe un drum forestier de la limita cu…