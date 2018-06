Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai buna tenismena a momentului a aparut intr-un clip de promovare al Campionatul Mondial de Fotbal 2018, din Rusia, alaturi de alte staruri din tenisul mondial. Videoclipul a fost postat pe contul de Twitter al WTA, iar la aceasta actiune au mai luat parte Elena Vesnina, Caroline Garcia, Karolina…

- Un teribil accident rutier care ar fi avut loc in aceasta dimineata in zona localitatii Dridif din judetul Brasov a fost surprins de camera amplasata la bordul unui autoturism aflat in trafic. In imaginile surprinse se observa cum in dreptul unui pod soferul unei masini intra in depasire peste linia…

- Un baietel in varsta de 10 ani a cazut de 8 metri inlatime, dupa ce s-a rupt tiroliana. Copilul a suferit leziuni si a fost internat la Spitalul Judetean din Craiova. Totul s-a intamplat duminica, in Parcul „Nicolae Romanescu“ din Craiova.

- Clipe teribile pentru o femeie, chiar pe trecerea de pietoni! Totul s-a intamplat in Pipera. Femeie a fost lovita și aruncata cațiva metri cand traversa regulamentar o strada chiar langa o școala. Soferul vinovat, un barbat in varsta de 74 de ani, circula pe banda a doua de mers a Strazii Erou Iancu…

- Cel puțin 30 de persoane, din care 27 de copii și trei adulți, au murit in India dupa ce autobuzul in care se aflau s-a prabusit intr-o prapastie adanca la poalele Muntilor Himalaya, in statul Himachal Pradesh.

- &"Situația în care a fost implicata o aeronava Blue Air, aseara, pe Aeroportul Internațional Cluj – Napoca a fost cauzata de ingestia unui FOD (foreign object debris), cel mai probabil – o pasare sau un animal de mari