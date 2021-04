Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 5,9 care s-a produs sambata in largul provinciei indoneziene East Java a lasat in urma sase morti, un ranit si numeroase cladiri avariate, a anuntat Agentia indoneziana pentru gestionarea dezastrelor, relateaza DPA si AFP, citate de Agerpres.

- Cel putin 157 de persoane au murit si alte cateva zeci sunt date disparute in urma inundatiilor si alunecarilor provocate de ciclonul tropical Seroja in Indonezia si Timorul de Est, potrivit unui nou bilant anuntat marti, informeaza AFP. Agentia indoneziana pentru gestionarea dezastrelor…

- Bilantul oficial al persoanelor care si-au pierdut viata in urma viiturilor declansate duminica de ploile torentiale in estul Indoneziei a crescut la 70, alte 70 fiind in continuare date disparute, conform cifrelor publicate luni de Agentia nationala pentru gestionarea dezastrelor, relateaza Kyodo.…

- Peste 40 de delfini au fost salvati in nord-vestul Arabiei Saudite dupa ce au esuat pe tarm din cauza "vanturilor puternice", a declarat vineri SPA, agentia oficiala de presa a Regatului, informeaza AFP. Delfinii au esuat saptamana aceasta la Khor al-Thuqba, pe malul Marii Rosii, "din cauza vanturilor…

- Cel putin trei persoane si-au pierdut viata si mai multe cladiri s-au prabusit dupa ce un puternic cutremur cu magnitudinea 6,2 a lovit insula indoneziana Sulawesi, a anuntat agentia nationala de gestionare a catastrofelor, noteaza AFP."Trei persoane au murit si 24 sunt ranite", a indicat purtatorul…