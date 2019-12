Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO. Primul an din noul secol sarbatorit cu emoție la Alba Iulia. Romani de peste tot prezenți de Ziua Naționala a Romaniei in Cealalta Capitala Romani de pretutindeni sarbatoresc Ziua Nationala a Romaniei la Alba Iulia. Data de 1 decembrie 2019 marcheaza evenimentul care a avut loc la…

- Cei care participa la evenimentele organizate de Ziua Naționala la Alba Iulia primesc și in acest an mancare gratis de la autoritațile locale și județene. Au fost pregatite 15.000 de porții de mancare, la masa populara de 1 Decembrie. La ”Festival de Romania – 1 Decembrie 2019 – Primul an din noul secol”,…

- Sambata seara, la Festival de Romania, iubitorii muzicii rock se vor putea bucura de un concert extraordinar organizat cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei la Alba Iulia. De la ora 19:00, pe scena din Piața Cetații vor urca trei dintre cele mai indragite formații romanești: Holograf, Cargo și Vița de…

- Zeci de interpreți indragiți de folclor vor evolua și in acest an intr-un concert extraordinar pus in scena de Centrul de Cultura „Augustin Bena”, in cadrul manifestarilor dedicate Zilei Naționale a Romaniei. Denumit „Cantec și suflet romanesc”, spectacolul este programat in 1 Decembrie, la ora 15:00,…

- Sambata, la ”Festival de Romania” sunteți invitați sa vedeți „Independența Romaniei” – o super productie cinematografica a epocii, cu 80.000 de figuranți. Organizatorii evenimentelor de Ziua Naționala la Alba Iulia au pregatit un cine-concert cu Irina Margareta Nistor & Foley’Ala, o proiectie de film…

- In acest weekend va fi mare sarbatoare la Alba Iulia. Sarbatorim 101 ani de la Marea Unire, cu defilare militara, concerte, spectacole, artificii și surprize. Cealalta Capitala se pregatește sa fie gazda pentru aproximativ 50.000 de oameni, care sa se distreze de Ziua Naționala. Reprezentanții administrației…

- Holograf, Cargo, Vița de Vie, Veta Biriș, Leontina Farcaș cu ai sai ”Muguri de Tezaur” impart scena la Festival de Romania 2019, cu ocazia Zilei Naționale de 1 Decembrie. La Alba Iulia celebrarea Zilei Naționale a Romaniei a inceput deja. Pana pe 1 Decembrie, in fiecare zi exista activitați culturale…

- Anul acesta se implinesc 101 ani de la Marea Unire, iar administrațiile județeana și locala de la Alba Iulia prezinta programul evenimentelor la Festival de Romania – 1 Decembrie 2019, in cadrul unui eveniment la Sala Unirii. Bugetul pentru organizarea manifestarilor de Ziua Naționala in acest an la…