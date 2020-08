Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Alba deruleaza mai multe perchezitii la persoane banuite ca ar fi comandat, pe internet, bunuri in valoare de peste 60.000 de lei, pe care le-au ridicat fara sa le plateasca, scrie hotnews , citand mediafax. Politistii și procurorii efectueaza in aceasta dimineata 17 perchezitii, toate…

- In dimineața zilei de 25 august a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, cu sprijinul luptatorilor din cadrul Serviciilor pentru Acțiuni Speciale Cluj și Ilfov, au efectuat 3 percheziții,…

- Ziarul Unirea DSP Alba va elibera incepand de marți, 21 iulie, formulare și in limba engleza pentru rezultatele testelor COVID-19 efectuate la cerere Persoanele care au nevoie de un test negativ pentru a ieși din Romania, vor fi sprijinite de DSP Alba prin eliberarea de formulare in limba engleza pentru…

- F.T. Este drept ca afacerea cu permise auto falsificate – in care au fost implicate zeci de persoane, dintre care unele arestate, iar altele au fost plasate sub control judiciar – a ținut capul de afiș al acțiunilor derulate zilele acestea de anchetatorilor prahoveni, și totuși… Și totuși, in cursul…

- In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, efectueaza 7 percheziții, pe raza județului Prahova, la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor societați comerciale. Persoanele vizate sunt banuite de comiterea infracțiunilor de evaziune…

- Ziarul Unirea VIDEO| INUNDAȚII in satul Feisa: Intervin pompierii pentru evacuarea apei din 31 de gospodarii In urma ploilor torențiale din cursul zilei de vineri , mai multe gospodarii din Feisa, comuna Jidvei au fost inundate de viitura. Garda de Intervenție Blaj intervine pentru evacuarea apei din…