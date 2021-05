Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova s-a calificat in finala Cupei Romaniei la fotbal, dupa ce a terminat la egalitate cu formatia de liga secunda ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu, 2-2 (2-2), miercuri seara, in deplasare, in mansa secunda a semifinalelor. Universitatea, care in prima mansa castigase cu…

- Trei persoane au fost trimise in judecata de DNA pentru dare de mita, in cazul unor meciuri de fotbal din Liga 1. Procurorii anticorupție au stabilit ca in 2017, doi dintre reprezentanții clubului UTA Arad au promis 70.000 lei jucatorilor echipei Foresta Suceava, pentru ca aceștia sa caștige meciul…

- Doi oameni au murit și alți doi au fost raniți grav, vineri, in urma unui accident care s-a produs pe DN 1, in zona localitații prahovene Baicoi. Autoturismul in care se aflau cei patru s-a izbit violent de un stalp de electricitate. Accidentul s-a produs pe sensul de mers Brașov catre Ploiești. Un…

- Transportatorii de marfa protesteaza pe drumul dintre București și Ploiești. Problemele reclamate sunt calitatea infrastructurii, lipsa autostrazilor și a parcarilor, precum și impozitarea diurnei. “Suntem firme mici, nu ne ajuta nimeni și nu putem sa facem nimic singuri. Scrie in lege ca putem acorda…

- Vicepremierul Dan Barna, jurist de profesie, a marturisit ca in tinerețe a fost 6 luni șomer, a trait din banii parinților și a mancat paine cu muștar. Barna a povestit, in cadrul emisiunii La cina, de la Digi24, ca a praticat avocatura in Franța, cam un an și jumatate, apoi a venit inapoi in Romania…

- Joi, 15 aprilie, de la ora 19.00, pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiești, se va disputa Supercupa Romaniei. Meciul le va opune pe campioana CFR Cluj și caștigatoarea Cupei Romaniei in sezonul trecut, FCSB. Cele doua formatii ocupa primele doua poziții in actualul sezon al Ligii I. Partida trebuia sa…

- Vicepremierul Dan Barna, copreședinte USR-PLUS, il apara pe Vlad Voiculescu și spune ca acesta iși asuma propriile greșeli, fiind un politician vertical. Vicepremierul Dan Barna a declarat ca Alianța USR PLUS il susține pe ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, conform Antena 3. Barna a mai spus ca…

- Gulyas Gergely, secretarul Cancelariei premierului Ungariei, a anunțat joi ca la meciurile de la campionatul european de fotbal jucate la Budapesta vor putea fi prezenți doar spectatori vaccinați, relateaza m.nemzetisport.hu. „La meciurile Campionatului European de fotbal amanate in aceasta vara la…