- Unul dintre cei mai cunoscuți si vechi social-democrați, Horațiu Clepan, a parasit partidul și s-a alaturat echipei PRO Romania. ” Dupa o viața, daca pot spune așa, in care am fost in și langa PSD, a venit timpul sa spun STOP. Plecarea mea a fost generata de faptul ca nu m-am mai simțit reprezentat de…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 3 august 2020, in județul Alba s-au inregistrat 4 cazuri de infectare cu COVID-19. Doua dintre aceste cazuri sunt atribuite municipiului Blaj. Cele 4 cazuri, confirmate astazi pozitiv cu Covid-19 provin din urmatoarele localitați:…

- Ministrul Muncii si protectiei sociale, Violeta Alexandru, vine luni in județul Alba, intr-o vizita de lucru, a anunțat Instituția Prefectului. Ministrul va merge la Casa Județeana de Pensii și la patru mari angajatori din Alba Iulia, Blaj și Sebeș. Vezi și Alin Ignat: Sute de dosare pierdute la Casa…

- Sarbatori religioase 27 iulie 2020 Ortodoxe: Sfantul Mucenic Pantelimon Greco-catolice: Sfantul Mucenic Pantelimon, doctor fara plata Romano-catolice: Sfantul Mucenic Pantelimon, medic; Sfanta Mucenita Natalia CALENDAR ORTODOX 27 IULIE 2020. Cine a fost Sfantul Pantelimon Sfantul…

- Nu se poate vorbi de ridicarea liderilor autentici si morali ai vietii satului copilariei mele fara a vorbi si de cei care s-au afirmat in perpetuarea comorii datinilor de demult ale obstii noastre rurale, de cei din practicarea formelor specifice ale culturii populare, unde parca totul se concentra…

- Ziarul Unirea Lucrari ample de modernizare a strazilor in Loman: Licitație de peste 1.000.000 de lei Din punct de vedere geografic, obiectul acestei investiții se afla situat in sud județului Alba, intr-o frumoasa zona colinara. Comuna Sasciori este situata pe cursul inferior și mijlociu al Vaii Sebeșului,…

- SC Ema Silva SRL din Petrești a fost vizata, in cursul zilei de ieri, de perchezitiile politistilor din Alba Iulia. Firma este controlata de familia de afaceristi Nistor din Bistrita-Nasaud, care a avut afaceri similare in acest judet. Marena Silva, societatea care furniza lemn pentru Holzindustrie…